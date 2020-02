Banda 'Os Trutas', criada em Visconde de Mauá, no Sul Fluminense, apresenta show de seu novo álbum 'Gosto Daqui'

Rio - É em Visconde de Mauá, na Região Sul Fluminense, que a banda Os Trutas surge com força no cenário do rock rural brasileiro. O quarteto é formado por Leandro Souto Maior na guitarra, Fabiano Soares no baixo e vocais, Keila Gomes na bateria e Pedro Gracindo, neto do ator Paulo Gracindo. na voz e guitarra.

A nova empreitada do grupo é o álbum 'Gosto Daqui', que será levado ao público de Niterói na quinta-feira, na Sala Nelson Pereira dos Santos, às 20h.



O ar bucólico de Visconde de Mauá inspira as letras e composições que falam de uma vida mais simples, longe da cidade grande. Para o guitarrista Pedro Gracindo o lugar "também é místico".



O ambiente de paz de espírito está presente até mesmo na forma como Os Trutas tocam guitarras, ao tirar sons do instrumento com o "slide", um cilindro de metal que é deslizado pelas cordas, como explica Gracindo. "Cria um ambiente de placidez bucólica. O rock n roll sempre esteve por aqui, só estamos fazendo a nossa parte", diz o músico.



Outro lugar importante para a existência do disco é Serra do Palmital, no interior de Minas Gerais. Lá, em um sítio cedido por um casal de amigos, Os Trutas se reuniram para gravar, "com pausas para cozinhar, tomar banho e contemplar as pequenas coisas da roça", de acordo com Gracindo.



Para ele, a ida para o sítio foi "a melhor coisa" que o quarteto fez, já que a estadia lá também ajudou na questão financeira.



"A gente não queria ir para cidade pra gravar um disco. Além disso, é sempre complicado pra qualquer banda independente conseguir pagar esses custos de estúdio e tudo mais. Resolvemos que o ideal seria gravar num lugar isolado, onde pudéssemos passar um tempo focados só no disco", conta o vocalista.



Reunidos quase por acaso, com o guitarrista Leandro Souto Maior na linha de frente das articulações para que todas se conhecessem, a proposta de Os Trutas é surpreender, provocar e brincar. A começar pelo nome, que faz referência ao peixe popular na região de Visconde de Mauá, a banda consegue divertir o público.



"O Leandro chegou com o nome, porque aqui em Visconde de Mauá a truta é praticamente onipresente, todo restaurante tem um prato com truta, tem vários trutários na região. É um peixe que se adapta bem às águas geladas dos rios daqui. Todo mundo acha o nome divertido, e isso já é um bom começo para chamar a atenção", afirma Gracindo.