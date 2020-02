Joaquin Phoenix é fotografado comendo hambúrguer vegano com a noiva após vitória no Oscar

Rio - Após levar para casa o prêmio de "melhor ator" no Oscar por sua atuação em "Coringa", Joaquin Phoenix foi comer um hambúguer vegano com a noiva, Rooney Mara. O ator deixou de lado as luxuosas festas pós-Oscar e foi fotografado em clima de descontração em uma hamburgueria. Na imagem, a estatueta do Oscar aparece no chão, entre os dois atores. Os internautas aprovaram a forma de comemoração do ator e ainda elogiaram Rooney Mara, que usou um vestido caro do estilista Alexander McQueen e calçou um All Star.

joaquin comemorando a vitória no oscars comendo um hambúrguer vegano junto da noiva rooney mara. eu quero tatuar essa foto na minha testa. pic.twitter.com/e9WHju6PEp — nathalie DIRECTED BY OSCAR WINNER BOONG JOON-HO (@captversz) February 10, 2020 o Joaquin comendo um fim de festa sentado na escadinha com sua estatueta e com a Rooney Mara de all star é tudo que eu precisava nessa manhã de segunda-feira pic.twitter.com/choVJ4SNSb — fefs (@twhiddlebatch) February 10, 2020 Meta de vida: usar um vestido caro com meu tênis All Star para comemorar o prêmio milionário do mozão comendo hambúrguer vegano na calçada.



Ai gente tô toda derretida nessa foto de Joaquin Phoenix e Rooney Mara, sabia? #Oscars pic.twitter.com/P2kMxuhjoZ — Sandra Costa (@bySandraCosta) February 10, 2020