Fátima Bernardes e Túlio Gadelha usam fantasia de Power Rangers para curtir Carnaval

Rio - Fátima Bernardes e Túlio Gadelha apostaram em fantasias de Power Rangers para curtir o Carnaval de Olinda e de Recife, em Pernambuco. E a apresentadora e Túlio Gadelha ainda mandaram uma indireta para a ministra Damares Alves: enquanto Fátima usou uma fantasia azul, Túlio usou um modelito rosa.

"Hoje teve overposting (excesso de postagem), mas essas não podiam ficar de fora. A gente se diverte com a escolha da fantasia, a gente se diverte no meio de todo mundo, a gente se diverte com os amigos e a gente se diverte só nós dois também. Por isso, hoje eu quem digo: 'o seu caminho será meu caminho. Juntos encontraremos a felicidade", escreveu Fátima na legenda das fotos.