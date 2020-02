Em cartaz com 'Isso que é Amor' no teatro, Daniel Haidar comemora sucesso cantando músicas de Luan Santana

Rio - Ser protagonista de um musical já é uma tarefa difícil, mas o trabalho de Daniel Haidar, de 20 anos, é ainda mais desafiador. Em cartaz até domingo com o musical 'Isso que é Amor', o ator se desdobra para dar vida a diversos sucessos de Luan Santana. Apesar de não falar sobre a história do sertanejo, o musical usa suas músicas como fio condutor de uma história de amor.

"O nosso produtor geral e idealizador, Gustavo Nunes, percebeu o imenso apelo que o Luan tinha com o público do Brasil inteiro e começou o processo de colocar esses hits como canções-motoras da história do nosso protagonista", conta Daniel que diz se identificar com o protagonista.

"Nós somos românticos, mas Gabriel é, sobretudo, um jovem na transição para a vida adulta. Por termos a mesma idade, sei muito do que ele está passando, além de ter essa forte ligação com a música e da necessidade de viver pelo amor que canta e adora", revela o ator.

Luanático

Fã de Luan Santana desde os 10 anos, Daniel acompanha a trajetória do sertanejo desde cedo. "Para mim, é um privilégio poder ser, no espetáculo, o porta-voz de tantas canções que gosto como 'Te Vivo', 'Te Esperando' e, minha preferida, 'Sinais'", conta o ator que já teve a oportunidade de encontrar o ídolo.

"Ele sempre foi muito carinhoso e atencioso em todos os nossos encontros que antecederam a estreia. Mas, depois que ele assistiu, todos nós do elenco conquistamos a admiração dele e da família. Foi muito emocionante poder estar com o astro-inspirador do projeto na plateia e, principalmente, perceber que nós o encantamos", comemora Daniel que foi bem recebido até pelos fãs do cantor.

"O Luan possui umas das maiores fanbases do Brasil e, sem dúvida, tê-los conosco foi uma das maiores joias de todo esse processo. Eles vêm participando do espetáculo desde os ensaios até agora", explica o ator que acumula até certas regalias.

"Por ter essa posição de popstar dentro da peça, que acaba tendo semelhanças com o Luan, eu sou muito agraciado pelo carinho dessas fãs. Recebo de tudo: chocolates, mensagens nas redes sociais, fotos. Acho uma delícia!", destaca Daniel.