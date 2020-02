Chris Brown tatua tênis no lado direito do rosto

Rio - Chris Brown fez mais uma tatuagem. Dessa vez, o rapper causou espanto em seus seguidores e fãs ao aparecer com um tênis desenhado no lado direito do rosto, próximo a orelha. Chris Brown agora tem um tênis da marca Air Jordan pra sempre no rosto. "Mais tatuagens para o meu irmão Chris Brown. Aqui está o Air Jordan que fiz recentemente", escreveu o tatuador Ganga ao postar a foto nas redes sociais.

Os fãs não receberam muito bem a nova tattoo de Brown. "Se você fizer mais uma tatuagem no rosto vamos precisar interditá-lo", brincou uma pessoa. "Por favor, não faça mais tatuagens no rosto…", pediu uma fã. "Como você foi dormir sabendo que fez isso?!", lamentou outra seguidora.