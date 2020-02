Sabrina Sato surge lindíssima em ensaio de Carnaval

Rio - Sabrina Sato deixou seus seguidores do Instagram babando nesta quinta-feira ao postar fotos de um ensaio de Carnaval. Nas imagens, Sabrina aparece com uma fantasia bem pequenininha e cheia de brilho. E a programação da apresentadora está a todo vapor no Carnaval. "O Carnaval não para por aqui! Essa quinta tem Ensaio Técnico da @gavioesoficial e no Domingo um Bloco de Rua aqui em SP", escreveu Sabrina na legenda da foto.

Sabrina Sato posa para ensaio de Carnaval - Reprodução Internet