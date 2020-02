Mart'nália canta Martinho

Mart'nália vai levar as principais canções do pai dela, Martinho da Vila, para um show gratuito no IMS Rio, no domingo. No show, ela cantará clássicos compostos ou consagrados por uma das principais referências do samba. No repertório: 'Canta, canta minha gente', 'Casa de bamba' e 'Ex-amor'. O evento faz parte do 'Música no Jardim', uma série de shows, com curadoria e idealização do jornalista Leonardo Lichot.

“As primeiras lembranças que tenho do meu pai é cantando. Ele tem mania de andar fazendo as músicas dele, assoviando. Lembro muito dele assim, de cueca ou short, sem camisa, andando pela casa de madrugada e assoviando as canções, os sambas enredos”, conta a música.

Acompanhada por Macaco Branco (percussão), Humberto Mirabelli (violão) e Ivan Machado (baixo), Mart’nália celebrará a importância de Martinho. “Costumo dizer que quem ama meu pai me ganha de lambuja. E se não gosta dele, melhor nem olhar pra mim, não precisa gostar de mim não”, avisa.

IMS Rio. Rua Marquês de São Vicente 476, Gávea. Domingo, às 17h.