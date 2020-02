Diretor divulga primeiro vídeo de Robert Pattinson como Batman

Rio - O diretor Matt Reeves divulgou, na noite desta quinta-feira, o primeiro vídeo de Robert Pattinson como o herói do longa "The Batman". Trata-se de um teste de câmera em que o ator britânico aparece usando pela primeira vez o uniforme do Homem-Morcego da DC.

A escolha de Robert Pattinson para o papel aconteceu em maio do ano passado. O elenco conta ainda com Zoe Kravitz como a Mulher-Gato, Paul Dano como o Charada, Collin Ferrell como o Pinguim, Jeffrey Wright como o comissário Gordon e Andy Serkis como o mordomo Alfred.

Eu fico me perguntando né, pra que tanto filme do Batman? Um universo enorme pra explorar e tem 47373383 filmes do Batman, pra mim já basta Batman o cavaleiro da trevas que foi sensacional. — Afropaçoca (@nanduedu) February 14, 2020

Achei a trilha sonora meio 50 tons hihi e não curti muito a máscara. Mas achei a armadura surpreendente e com fé que o Robert vai ser o melhor Batman #Batman — Suelen Gouvea (@su_rebelo) February 14, 2020

O símbolo do Batman é feito de pedaços da arma que matou os pais dele, eu estou emocionado emocionadissimo. pic.twitter.com/iKDppzvWbT — Jean César MUNDINHO MANU GAVASSI (@garotoexemplar) February 14, 2020

Eu gostei! Olhando de primeira, parece que a roupa ainda é bem amadora. O que é condizente com a ideia de um Batman nos primeiros anos de carreira. Parece ser algum tipo de couro e a roupa parece uma armadura pesada e tal. Estou animado!! #TheBatman https://t.co/k4P23OOnnX — Lucas Rodrigues (@lucborgo) February 14, 2020