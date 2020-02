Rio - Sabrina Sato mostrou todo seu samba no pé durante o último ensaio técnico da escola de samba Gaviões da Fiel, no sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. A apresentadora é rainha de bateria da agremiação. Sabrina, que já recebeu o título de "virilha sarada" em outros Carnavais, mostrou que continua honrando o posto com um maiô bem cavado.