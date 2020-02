De shortinho, Bruna Marquezine exibe as pernas em foto na Web

Rio - Bruna Marquezine postou no Instagram, na noite desta quinta-feira, fotos em que aparece de moleton, shortinho e salto alto. Na legenda da foto, a atriz postou um trecho de uma música de Lizzo.

"Heard you say i'm not the baddest, bitch, you lied (Ouvi dizer que você disse que eu não sou a melhor, vadia, você mentiu)", escreveu a atriz, em tradução livre.

"Essa cor ficou linda em você", disse a ex-BBB Ana Clara. "Deusa perfeita", disse outra pessoa. "Maravilhosa e plena", disse outra admiradora. "Que mulher", comentou um rapaz.

Veja mais fotos: