Anitta exibe bumbum com figurino ousado na gravação de novo clipe

Rio - Anitta causou um verdadeiro alvoroço com a gravação de seu novo clipe, "Me Gusta", em parceria com o rapper porto-riquenho Myke Towers, no Pelourinho, em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira. Com um maiô verde fio-dental, a cantora mostrou o bumbum e atraiu muitos olhares enquanto esteve no local. Vídeos que circulam em páginas de fãs mostram os bastidores de gravação e também mostram Anitta posando com fãs.

Anitta grava clipe na região do Centro Histórico de Salvador, na Bahia - Reprodução Vídeo