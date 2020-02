Aventuras Maternas: fim de semana já tem carnaval

Todos animados? Ainda não? Então, pegue confete e serpentina, que esse final de semana já tem carnaval.







Bateria do Instituto TIM e Mini Bloco





No próximo sábado (15), a Praça Xavier de Brito, na Tijuca, vai se transformar num grande baile a céu aberto. A partir das 10h, a Bateria do Instituto TIM se apresenta com os músicos do Mini Bloco. Esta é a quinta vez que os músicos se apresentam no bairro, especialmente para o público infantil. A Bateria do Instituto TIM é comandada pelo mestre Mangueirinha (da escola de samba Vila Isabel) e conta com 50 integrantes, entre crianças, jovens e adultos com e sem deficiência. O grupo existe desde 2010 e promove a educação musical com foco na inclusão e integração. No repertório das apresentações, estarão clássicos do folclore infantil, como “Ciranda Cirandinha”, “O Cravo Brigou com a Rosa”, “Boi da Cara Preta”, além das tradicionais marchinhas e muito samba enredo.







Pré-Carnaval no Hortifruti





No próximo dia 15 de fevereiro, o Hortifruti Américas vai receber o Vem Brincar com a Gente edição de Carnaval. Será uma manhã cheia de atrações carnavalescas, lanchinho temático e mesa decorada especialmente para os pequenos foliões. Durante o evento, as crianças vão se divertir com o Bailinho do Lekolé, que será responsável, ainda, por brincadeiras, teatrinho e musicalização para as crianças, tudo ao som de músicas de carnaval e marchinhas que os pequenos já conhecem e adoram. Já no domingo, dia 16, a diversão continua na unidade do Hortifruti no Barra Blue, com as mesmas atividades. Para se inscrever no Vem Brincar com a Gente edição Carnaval, envie um e-mail para o site Aventuras Maternas: aventurasmaternas@gmail.com. A entrada é gratuita.







Baile dos Surtadinhos





O carnaval no Rio é para todos, e o Bailinho dos Surtadinhos irá reunir atrações para a criançada não ficar parada. A programação incluí festival do sorvete, personagem interativo, e recreação com muitas brincadeiras, como dança com bambolê, pula corda e dança do jornal. E, é claro, um desfile de fantasias, concorrendo a melhor fantasia!







Bailinho de Carnaval no Pé de Livro





Todos prontos para curtir o carnaval com o Tatu Canta Cá? Nesse bailinho muito especial para toda a família se divertir, vai rolar muito som com sambas, marchinhas e cirandas.







Onde: Biblioteca Parque de Niterói - Sala Infantil







Arte Popular para Crianças





O programa visa promover um encontro mensal, sempre ao terceiro sábado de cada mês, com vivências, oficinas, atividades lúdicas e brincadeiras especialmente elaboradas a partir das exposições em temporada. E no mês de fevereiro, haverá, ainda, uma programação com muita festa e carnaval!







Onde: Museu Janete Costa de Arte Popular







Bailinho de Carnaval para crianças





O Jardim Escola São João convida a criançada para brincar o Carnaval ao som de marchinhas e músicas da cultura popular, ocupando como nos velhos tempos a rua da escola, no Bairro de Fátima. Fantasias, confete e serpentina não podem faltar!







Onde: Rua Raul Pompéia, 45 - Bairro de Fátima







Carnaval com Bia Bedran e Banda Cabeça de Vento





O Show “Carnaval com Bia Bedran” apresenta as inesquecíveis marchinhas que fazem o sucesso do carnaval carioca desde a chamada época de ouro da música popular brasileira até os dias de hoje. São cerca de 50 marchinhas voltadas para o público infantil para animar adultos e crianças. No repertório sucessos como Pirata da perna de pau, Tem gato na Tuba, Chiquita Bacana, Touradas em Madri, Yes, nós temos banana, Balancê, Mamãe eu quero, Pirulito que bate-bate entre outras. Para completar Bia mostra canções do seu repertório, como o frevo Carnaval no Jardim e sua composição, a marchinha “Largo do machadinho, mas não largo do suquinho” especialmente composta para a versão infantil do Bloco “Largo do Machado, mas não largo do copo” que desfila pelas ruas do Largo do Machado no Rio de Janeiro na segunda-feira de carnaval. O Show “Carnaval com Bia Bedran” cria uma atmosfera contagiante de alegria para toda família brincar um carnaval inesquecível com as melhores marchinhas de todos os tempos.







Onde: Praça de Itaipú - Próximo a Praia de Itaipu







Carnaval do Praia Clube São Francisco





Confete, serpentina e muita fantasia. Para celebrar a folia, o Praia Clube São Francisco promove três dias de matinês carnavalescas para as crianças e seus pais curtirem o Carnaval com muita alegria e segurança. Os bailinhos infantis ocorrerão nos dias 23,24 e 25 de fevereiro, das 16h às 20h, no Salão Nobre do clube. A festa será animada pela banda PontoKom com diversos hits que animam a garotada, muito confete, serpentina e fantasias. O evento é aberto a sócios e ao público em geral.







Bailinho do Zé Tubarino





O simpático mascote do AquaRio é o anfitrião de uma das festas de carnaval mais aguardados pelo público infantil. Em sua terceira edição, o “Bailinho do Zé Tubarino”, que é gratuito, acontece no lobby da atração, entre os dias 22 e 25 de fevereiro, a partir das 10h. Este ano, uma novidade: a Orquestra Voadora realiza um cortejo especial e cheio de criatividade para as crianças, no primeiro dia do evento. No repertório da banda de fanfarra, músicas com a temática do fundo do mar e a conservação da biodiversidade marinha! O Grupo Lekolé — que há três edições garante a diversão — se apresenta de 23 a 25 de fevereiro, na área kids especialmente montada para o evento. Em cena, a companhia teatral mistura música com contação de histórias e teatro de fantoches. E mesmo durante o reinado de Momo, o tema da sustentabilidade não foi esquecido. Todos os dias, o AquaRio promoverá uma oficina de bioglitter, um glitter feito com produtos naturais que não polui o meio ambiente e garante o colorido do bailinho!







Onde: AquaRio







Ilha Sunset especial de carnaval





Nos dias 15 e 16 de fevereiro, fim de semana que antecede o carnaval, o terraço do Ilha Plaza Shopping será palco de uma edição especial do Ilha Sunset. Com muito samba no pé e purpurina, o terraço do shopping promete ser o lugar ideal para o pré-carnaval insulano. Com apresentação de blocos e da escola de samba União da Ilha, o evento terá também atrações músicais, pop up stores de marcas carnavalescas vendendo fantasias e acessórios, jogos para os pequenos e espaços instagramáveis para fotos incríveis. A entrada é franca.



No Ilha Sunset, o público fica em volta de um palco 360°, que permite um contato direto com os músicos. Todos os artistas são da Ilha do Governador e, entre as atrações de sábado, dia 15, está a bateria da Escola de Samba União da Ilha, às 19h. Enquanto os adultos curtem os shows, os comes e bebes das mais de 20 opções gastronômicas e um espaço de games, as crianças também têm diversão garantida. Oficinas de slime, massinha, pintura corporal e de tela, jardinagem e brinquedos infláveis vão fazer a alegria dos pequenos. No sábado, às 16h, o Bloco Capitão Trombeta faz a festa com marchinhas e muita brincadeira.







"Tarzan"



A história do menino que é criado por macacos na selva é o tema do espetáculo que o Passeio Shopping apresenta neste domingo, dia 15 de fevereiro. A peça é uma versão moderna das aventuras de Tarzan, o Rei da Selva, e Jane. As crianças vão se divertir com os personagens e descobrir como essa incrível expedição na floresta se transforma em uma linda história de amor. Tudo com muita diversão, humor e encantamento. O espetáculo é gratuito e começa às 14h, na loja 106, que fica no 1º piso do Passeio Shopping.







Carnaval do Shopping Nova Iguaçu





O Carnaval está chegando e os dias de folia estão garantidos no Shopping Nova Iguaçu. Para entrar no clima da festa, no dia 15 de fevereiro, uma roda de samba animará o Baixo Pedreira, das 19h às 23h. De 21 a 26 de fevereiro, o estabelecimento contará com uma programação especial para toda a família, com bailinhos infantis, apresentações de escolas de samba e até um bloco inteirinho dedicado aos bichinhos de estimação, com direito a concurso de fantasia. Toda a programação terá entrada gratuita. A abertura oficial do Carnaval, na sexta-feira, será comandada pela banda Balancê, com as tradicionais marchinhas de Carnaval às 19h30. O dia de sábado será dedicado ao público infantil, com a apresentação da banda Bola de Sabão, em parceria com o Sesc, às 15h, e a apresentação da peça “O Baile de Máscaras de Romieu e Borbolieta”, às 16h. O domingo também começa com programação infantil às 14h, com música e brincadeiras no bailinho do mascote do shopping, o Super Laranja, e termina com uma apresentação do famoso e mais antigo bloco do Rio, o Cordão do Bola Preta, às 18h. Na segunda-feira, os protagonistas do Carnaval serão os pets, que terão um bloquinho dedicado a eles às 14h, no qual o bichinho com a melhor fantasia será premiado com uma caixa porta ração e petiscos. Na terça-feira, o bloco do Super Laranja estará de volta às 14h. Para fechar o Carnaval, na quarta-feira às 15h, o público poderá acompanhar a apuração das Escolas de Samba com chopp em dobro nos bares e restaurantes do Baixo Pedreira. Às 17h, a Escola de Samba Império da Uva, tradicional escola de Nova Iguaçu, finaliza as festividades com muita animação.







Onde: Shopping Nova Iguaçu - Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz - Nova Iguaçu







Carnaval no Bangu Shopping





Carnaval é época de alegria, brincadeira, cores e muita diversão. O Bangu Shopping preparou uma programação especial para os pequenos e suas famílias caírem na folia pra valer. Nos dias 16 e 23 de fevereiro, o empreendimento vai promover o tradicional bailinho de carnaval, com apresentação de escola de samba mirim, blocos, concurso de fantasias, distribuição de kit folião e a turma de personagens e animadores da Animasom. No melhor clima de folia, uma série de ações gratuitas para toda família vão acontecer no shopping, com todo conforto e segurança. Nos dias do bailinho para as crianças, o público vai poder dançar muito com DJ e uma super playlist de sambas e marchinhas de carnaval, além da apresentação especial da bateria mirim da Mocidade Independente de Padre Miguel - Estrelinhas da Mocidade - e do bloco mais tradicional e que atrai público de todas as idades: o Cordão do Bola Preta. A equipe de animadores e a bandinha vão circular pelo shopping avisando que o aquecimento dos tambores do Carna Bangu será a partir das 15h. A grande festa acontecerá no prédio 3, acesso pela portaria 2. As crianças podem caprichar nas fantasias e participar do concurso que vai eleger a fantasia mais criativa e original. Os animadores vão comandar a brincadeira que terá direito a torcida das famílias, prêmios, troféus e muito confete e serpentina. Os foliões também receberão kits deixar o lugar ainda mais alegre, cheio de brilho e cores. Todo o shopping vai entrar no clima de carnaval. O Clubinho Bangu Shopping “Fábrica de Ideias" terá atividades de impressão 3D com tema carnavalesco. O espaço contribui para a criatividade e desenvolvimento dos pequenos e permite que cada participante viva uma experiência única, trabalhe a construção, inovação e criatividade.







Bailinho e um BloCão





O Recreio Shopping já está em clima de confete e serpentina para esse carnaval! A folia começa no dia 16, das 16h às 19h, quando o Blocão vai reunir toda a família em um encontro que terá direito a bandinha, animador e distribuição de brindes – para a criançada e os pets. A concentração acontecerá no Recreio Walls, de onde o cortejo seguirá pelos corredores do shopping. No espaço do Clubinho, no 2º piso, para entrar ainda mais no clima, os pequenos poderão fazer pinturinha facial. Já no dia 23, o Bailinho Infantil acontecerá das 16h às 19h. A concentração também será no Recreio Walls, com muita animação e diversão. O evento contará com a presença de Dj, Bandinha e também haverá entrega de brindes na entrada principal do shopping. A oficina de máscaras, camarim de fantasias e pinturinha facial, no espaço do Clubinho, no 2º piso, vão completar a diversão. Neste dia, o shopping estará aberto no horário normal, das 13h às 21h.







Grito de Carnaval no Via Parque Shopping





Um dos momentos mais aguardados do ano, o carnaval será destaque na programação de fevereiro do Via Parque Shopping, que preparou seis dias de folia gratuita para o público. A festa tem início nos dias 15 e 16, quando o Grito de Carnaval anima os mini-foliões. No dia 15, integrantes da “Pimpolhos da Grande Rio” farão uma apresentação com direito a bateria, passistas e casal de mestre-sala e porta-bandeira, das 15h às 18h. Neste dia, a “Academia de Samba Pequeno Passista” vai colocar todos os convidados para dançar com um professor de samba. No dia 16, será feito um cortejo pelos corredores do mall com banda de carnaval e trupe circense, das 15h às 18h. E, para arrasar no desfile, a Animasom - uma das mais conceituadas empresas de recreação infantil da cidade - vai preparar um Lounge Glitter, que estará na Praça de Eventos (1º piso), a partir das 14h até as 17h. Um espaço com maquiadoras à disposição dos mini foliões para se produzirem com muito brilho. Além de uma Oficina de Máscaras de Carnaval para deixar a festa ainda mais animada, que estará no Espaço Domingo Kids (2º piso), também das 14h às 17h. Já nos dias 22, 23, 24 e 25 - respectivamente o sábado, domingo, segunda e terça-feira de carnaval - haverá apresentação da “Bandinha da Folia” tocando marchinhas e sucessos do samba. Para completar a festa, personagens infantis vão dançar ao lado da criançada. Os Bailinhos acontecem das 15h às 18h.







Pré-Carnaval do Botafogo Praia Shopping





O Foguinho já está se preparando para o Carnaval! Então fica combinado que o fim de semana anterior à grande festa vai ser no Botafogo Praia Shopping. A programação para a maior show da terra será intensa. Tanto no sábado, dia 15, quanto no domingo, dia 16, a concentração do Bloco do Foguinho começa às 14h na porta do Clube, no segundo piso do mall. A agremiação será dividida em alas para o desfile, definidas por nomes e temas ligados ao carnaval e ao universo infantil. Tudo isso ao som de músicas de carnaval tocadas por um DJ muito animado. Dentro do Clube do Foguinho, os mini foliões poderão se divertir nos preparativos do grande desfile, criando adereços especiais de carnaval, como colares com diversos materiais inusitados, pulseiras e enfeites de cabeça (arcos coloridos). Ao sair do espaço, cada criança receberá um saquinho com confete e serpentina para brincar no bloco mais animado de Botafogo! Às 15h, chegou a hora que todos esperavam: Foguinho e sua banda abrem o desfile do bloco mais animado de Botafogo, tocando marchinhas especialmente compostas para o carnaval de 2020, feitas a partir de versões de músicas de carnaval de domínio público e que já estão sendo cantadas nas oficinas de fevereiro. O cortejo começa pelo oitavo piso, indo até o primeiro e terminando no segundo andar. As alas desfilam com seus estandartes, e tudo de repente se mistura numa grande festa de amizade e alegria. Às 16h será o momento da diversão final: em frente ao clube haverá uma grande festa de confetes, onde a criançada poderá brincar o carnaval com os monitores, ao som das marchinhas. As atividades no clube continuam até o final da festa, às 18h.







Bailinho no Carioca





A folia vai tomar conta do Carioca Shopping nos tradicionais Bailinhos de Carnaval que este ano serão realizados no Estacionamento Descoberto do Shopping, em frente à Av. Meriti. Quem comandará a folia será a Bandinha Fanfarra, das 15h às 19h. O evento terá música, recreação, confete, serpentina e, claro, muita animação. As crianças devem ir fantasiadas. E o melhor, tudo gratuito.







Onde: Carioca Shopping - Av. Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha







São Gonçalo Shopping prepara folia animada





O São Gonçalo Shopping preparou uma programação de carnaval que não vai deixar ninguém parado. A Folia Animada começa no dia 15 de fevereiro (sábado), com o tradicional esquenta de carnaval. A concentração das atrações gratuitas será na Praça de Alimentação e o evento acontecerá das 16h às 18h. O baile vai contar com desfile de bloco e personagens que vão interagir a criançada ao som de uma banda muito animada. Bem no clima da festa mais popular do Brasil, os confetes e serpentinas vão invadir os corredores do empreendimento no sábado de carnaval, dia 22/02. O Bailinho Infantil também terá uma banda que vai tocar as canções mais tradicionais da folia. Animadores e personagens que vão colocar crianças e adultos para dançar e vão distribuir brindes. Para o evento ficar ainda mais colorido, os foliões podem usar a criatividade usando fantasias. Para fechar o carnaval com chave de ouro, a festa terá ainda um repeteco de carnaval com mais um bailinho infantil no último sábado do mês, dia 29. A diversão começa às 16h30 e conta com a participação da banda, animadores e personagens.







Onde: São Gonçalo Shopping - Avenida São Gonçalo, 100 - Boa Vista - São Gonçalo







"Diário de Pilar na Grécia"





Há mais de um ano em cartaz e visto por cerca de 30 mil pessoas, o espetáculo infantil “Diário de Pilar na Grécia”, adaptação do livro homônimo de Flavia Lins e Silva (autora da série “D.P.A. - Detetives do Prédio Azul”), terá duas únicas apresentações na cidade de Niterói dias 15 e 16 de fevereiro, às 16h, no projeto “Verão no Popular”, no Teatro Popular Oscar Niemeyer. É a primeira vez que o espetáculo se apresenta fora da cidade do Rio de Janeiro, devido a inúmeros pedidos. A peça recebeu os prêmios de Melhor Espetáculo, Melhor Texto Adaptado, Melhor Atriz e Melhor Ator do CBTIJ (Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude); e de Melhor Espetáculo, Melhor Atriz e Melhor Ator do Botequim Cultural, além de diversas outras indicações. “Diário de Pilar na Grécia” também marca a comemoração dos 25 anos de carreira da atriz Miriam Freeland, protagonista da delicada e divertida história que fascina crianças, adolescentes e adultos, com um passeio pela mitologia grega. O espetáculo conta a história de Pilar, uma menina muito esperta e bem-humorada. Ela mora com a mãe e o avô Pedro. Não conheceu o próprio pai, que “misteriosamente” saiu de sua vida, antes mesmo dela nascer. Um dia seu avô parte para uma viagem rumo à Grécia, e ela morrendo de saudades, resolve viajar também. Mas logo depois recebe a notícia de que seu avô não voltará mais de lá... Inconformada e decidida, Pilar encontra um presente deixado por ele: uma rede mágica que pode levá-la a qualquer lugar que desejar. Junto com o gato Samba e o seu grande amigo Breno, Pilar embarca em busca do avô, e descobre alguns dos maiores mistérios da vida e o fascinante mundo da mitologia grega, repleto de deuses e heróis.







Bloco Beatles para Crianças



Já sucesso nos bailinhos e blocos de rua de todo o Brasil, desde 2016 o projeto Beatles Para Crianças criou o seu Bloco de Carnaval. A mesma farra e a mesma empolgação dos seus shows, a banda apresenta as canções do quarteto de Liverpool em ritmos carnavalescos. Samba, marcha rancho, maracatu, ciranda e muito mais. E não podia faltar rock nessa festa! O quinteto BPC também abre espaço para as versões originais dos Beatles, criando um bloco cheio de ritmos e boa bagunça! Perfeito para as famílias se divertirem pra valer. No bloco a banda promete misturar canções dos Beatles com os clássicos das músicas de Carnaval, tais como ”Mamãe eu Quero”, ”Jardineira”, ”Me dá um Dinheiro aí” e muitas outras. Uma festa cheia de alegria, música boa e diversão, garantem os integrantes do projeto. O público participa do espetáculo cantando, jogando serpentina e confete, dançando em roda e fazendo as brincadeiras mais malucas de todo o Carnaval.







"Chiclete"





O espetáculo visa alertar o público de forma lúdica sobre o cuidado com o descarte do lixo. Com o crescente problema do lixo, sujando os espaços públicos, acumulando-se em lixões ou contaminando as águas e a natureza de modo geral, surge a urgência do foco sobre o tema através das mais diversas linguagens.







Onde: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno
Ingresso: gratuito



Ingresso: gratuito