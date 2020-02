Aventuras Maternas: dicas para curtir a folia em família

Para comprar a fantasia sem sair de casa







O Carnaval está chegando e para quem precisa de fantasias e acessórios, mas está sem tempo de procurar nas ruas, a internet pode ser uma grande aliada. O Popsy.app pode ajudar a encontrar opções novas e usadas para crianças e adultos. Tem fantasia do Chaves (R$50,00), Minnie (R$70,00), bodys (R$ 45,00), tutus para crianças e adultos (R$ 35,00), perucas, entre muitos outros acessórios. Até mesmo as famosas pochetes holográficas (R$40,00) e maquiagens podem ser encontradas. O aplicativo também é útil para quem quer desapegar de roupas e fantasias que não usa mais. O anúncio é gratuito e, além de garantir um dinheiro extra, a revenda de peças usadas é uma atitude sustentável, que incentiva o consumo consciente. Para saber mais acesse www.popsy.app.







Carnaval consciente







Em tempos de atenção máxima com o meio ambiente é preciso mudar até mesmo a maneira como cada um se diverte. E por um carnaval livre de produtos químicos, totalmente vegano e sem resíduos, a [Re]pense chega com várias novidades para a garotada cair na folia e ainda ajudar na conservação do planeta. Além de canudos em inox e silicone em capinhas feitas de retalhos, canecas e copos de fibra de coco e plástico reciclado, copos retrátil de silicone e talheres de bambu para os pais levarem para alimentar e hidratar os pequenos durante os bailes e bloquinhos, a marca também possui o bioglitter da Pura, feito com ágar ágar, pó de mica e corante extraído da natureza. O produto, 100% natural e de rápida degradação, tem 20 tons diferentes para colorir a criançada. Tudo para um carnaval com muita cor e livre de resíduos. Para conhecer os produtos e comprar, basta entrar no Instagram @repense.atitudes ou fazer contato pelo telefone (11) 98757-2646. Entregas em todo o Brasil.







Carnaval no Bourbon Atibaia Resort







Aos que pretendem curtir a folia carnavalesca com os pequenos, o Bourbon Atibaia Resort confirma a atração principal do período de Carnaval. Theo Medon, ator infantil que interpreta o Mário Antunes em ‘As Aventuras de Poliana’ vai realizar uma tarde de autógrafos e bate-papo com os hóspedes - a sessão será realizada no dia 24 de fevereiro, às 15h30 e é exclusivo para os hóspedes. Além disso, para as crianças do Kids (04 - 06 anos) e Kids III (07 - 12 anos), haverá também outras atividades infantis, como oficinas de arte, gincanas aquáticas, personagens da Turma da Mônica, Bourbon Fun Place - Espaço do Astronauta, Games e Arcades, jogos de mesa e também os incríveis percursos de caça ao tesouro com a presença de personagens do mundo mágico, deixando a imaginação e a criatividade correr solta. Já para os teens de 13 a 17 anos, os tipos de entretenimentos são outros, como jogo de Paintball em formatos diferentes do tradicional, atividades aquáticas, boliche, noite dos games com disputas e diversão em variados jogos, clínicas de esportes ao ar livre. E mais: a escola de samba Acadêmicos do Tatuapé confirmou a presença com o samba enredo 2020, que preparou homenageando a cidade de Atibaia. Já para os que gostam de correr atrás do trio elétrico, vai ter um e disponibilizarão abadas a serem retirados para curtir a folia em grande estilo. Outras atrações também preparadas especialmente para a data são brinquedos infláveis, matinê para as crianças, festa na espuma, show stand up comedy comandado pelo Tiago Zap e Victor Ahmar, entre outras. E para os adultos, haverá muita música e diversão no ‘Baile de Carnaval da família’, noite do Karaokê com sorteio de prêmios, hidroaxé. Toda a programação do hotel e demais informações estão disponíveis no aplicativo "Bourbon Atibaia", disponível em IOS e Android. Para garantir a reserva, basta ligar direto no Resort (11-4414-4700), enviar e-mail para reservas.atibaia@bourbon.com.br ou entrar em contato pelo site www.bourbon.com.br.













"Saudade" é tema do mês de Mundo Bita







O Mundo Bita lançou mais uma animação em seu canal de YouTube. O clipe de fevereiro traz a Saudade como sentimento natural quando não podemos estar perto de quem gostamos. No videoclipe, os amigos Bita, Lila, Dan e Tito não conseguem se encontrar para brincar por causa da chuva que começa a cair. A melodia calma e doce conduz à mensagem que mostra os amigos separados, cada um em sua casa, lembrando dos momentos que passaram juntos e ansiosos pelo reencontro. A nova produção certamente falará aos corações, não só de pequenos e pequenas, mas de papais e mamães que também vão se identificar com a letra. Este é o segundo vídeo da nova temporada “Bita e o Nosso Mundo 2”, que a cada mês trará um tema diferente para incentivar a imaginação, criatividade e aprendizado das crianças e, junto com Bita, encontrarem soluções para situações cotidianas. As produções do Mundo Bita também estão disponíveis no Discovery Kids, Netflix, PlayKids, Spotify, Net Now, Prime Video, entre outros. Para conhecer a novidade, acesse https://www.youtube.com/watch?v=jmQoDtE3o1Y







Roça in Barra







Com o objetivo de atrair a garotada e suas famílias para uma experiência rural e interativa, a Ovos Mantiqueira e a Zona Sul resolveram apostar em uma novidade na flagship do supermercado na Barra da Tijuca: um galinheiro com 200 galinhas, que produzirão diariamente ovos, que serão vendidos na loja, localizada no condomínio Santa Mônica Jardins, na Barra da Tijuca. Esta é a primeira iniciativa do gênero dentro de um supermercado no Rio de Janeiro. As crianças que estiverem acompanhadas de seus pais ou responsáveis poderão fazer uma visita guiada nas instalações do galinheiro e ver de perto a produção de ovos pelas galinhas, que desceram a Serra da Mantiqueira e encontraram uma nova casa na Barra da Tijuca, no Rio. E quem quiser comprar, também poderá levar para casa os ovos frescos, produzidos diariamente no galinheiro. Com previsão de produção de 150 ovos por dia, o objetivo é que sejam coletados e vendidos na hora para o público, garantindo sempre o frescor do alimento. Os clientes poderão comprar desde um único ovo, pacotes de 6 unidades ou outras quantidades, de acordo com a sua preferência. Para completar o clima de roça, eles serão expostos em caixotes de madeira e enrolados em papel. Além do galinheiro, a Mantiqueira conta com o Ateliê do Ovo nesta mesma unidade, onde são servidos cocotes e omeletes, para completar o programa em família. O Galinheiro da Mantiqueira funciona todos os dias, das 10h às 17h, no Supermercado Zona Sul Santa Mônica Jardins, que fica na Av. das Américas, 7870, na Barra da Tijuca.







Lecadô nos Bailinhos nos shoppings







Os bailinhos de Carnaval dos shoppings são ótimas opções para a garotada curtir a folia. Pensando nisso, o Lecadô preparou um cardápio de delícias para quem quiser fazer um lanche entre uma marchinha e outra com preços a partir de R$ 7,90 (coxinha de frango). Nas lojas da doceria que ficam nos shoppings, o cardápio terá salgados como empada, coxinha, bolinho de aipim, croquetes, doces, fatias de torta, brigadeiros e combos especiais. Um enredo de delícia para se deliciar nos cinco dias de folia. Para saber onde encontrar as lojas da marca, acesse www.lecado.com.br



“Diário de Pilar” estreia no Nat Geo Kids



A nova produção original brasileira do Nat Geo Kids, a série animada “Diário de Pilar”, contará a história de uma garotinha que deseja saber como tudo funciona em outras culturas. Com estreia marcada para 17 de fevereiro às 17h30 no canal, um dos objetivos lúdicos do enredo é, não só instigar a curiosidade do público sobre os temas de cada episódio, mas também proporcionar uma viagem sem sair de casa. Voltada a crianças de 5 a 10 anos, a série apresenta mitos de diversas partes do mundo, abordando temas como história e geografia. Junto com seu gato Samba e seu melhor amigo Breno, Pilar embarca na rede mágica que herdou do avô Pedro e viaja por diferentes destinos e épocas. Na primeira temporada, o trio vai explorar localidades e detalhes culturais na Grécia, China e Peru. Astronomia grega, o cavalo alado Pégaso, os deuses Atena, Afrodite, Hermes, Hércules, Hades, o labirinto do Minotauro, o escultor Pigmaleão, são alguns dos mitos que eles desvendarão na Grécia. Já na China, os personagens conhecerão mais sobre a produção de seda, a muralha da China, o Ano Novo chinês e até os pandas serão assuntos na nação asiática. Enquanto batatas, os Andes, o lago Titicaca e ponchos fazem parte de alguns temas no país latino.Com estrutura no formato Stand Alone, ou seja, em cada episódio as histórias começam e terminam no mesmo capítulo -- o que facilita o acompanhamento da série. Realizada em coprodução com a Mono Animation, “Diário de Pilar” teve como inspiração os livros best-seller de mesmo nome, escritos pela brasileira Flávia Lins e Silva e publicados pela editora Pequena Zahar. Um dos destaques da produção é sua trilha sonora, que tem direção musical de André Mehmari e canções originais criadas e interpretadas por grandes artistas nacionais. Entre eles estão Carlinhos Brown e seu filho Chico Brown, Arnaldo Antunes e seu filho Tomé, a cantora Céu e também Lenine. Além disso, atores renomados compõem o elenco que deu voz às personagens da série. Nesse time de estrelas estão Dani Suzuki (Yeh Shen e a Deusa Xi Wang Um), Mel Lisboa (Yma), Thiago Lacerda (Dono da Mina e o Imperador) e Daphne Bozaski (Fang Fang). Completam as vozes Carol Valença (Pilar), Bruno Dias (Breno), Ítalo Luiz (Samba e Edu), Bruna Guerín (Susana) e Rita Almeida (Yoyô).



Um novo conceito de slime







Uma empresa de cosméticos resolveu apostar no desenvolvimento de um slime com apelo ecológico e ambiental. A Duo Comércio de Produtos de Cosméticos, conhecida pela comercialização das linhas de Supertratamento Capilar assinadas pelo Hair Style Edson Freitas, está lançando o Smillypoo, o único slime aprovado pela Anvisa ou, como está escrito no slogan das suas embalagens, o slime mágico que vira shampoo. O produto, que é um shampoo que, ao adicionar o ativador exclusivo, se transforma em uma slime para brincar no banho com diferentes e criativos nomes, cores, fragrâncias e texturas, pode ser usado no cabelo e no corpo. E após o uso, o Smillypoo se transforma em uma espuma de shampoo cremosa que é imediatamente descartada, favorecendo a sustentabilidade ambiental. Todos os produtos Smillypoo são aprovados e registrados pela ANVISA para uso infantil e oferecem ingredientes testados dermatologicamente, hipoalergênicos, sem sulfatos, sem parabenos, não testados em animais e, claro, sem bórax. A linha pode ser encontrada no www.smillypoo.com.br







Carnaval ecológico







É tempo de festa, de alegria e também um bom período para ensinar as crianças sobre a importância de escolhas mais sustentáveis para se divertir sem poluir. Pensando nisso, a rede OxiGênio Criativo montou um kit Eco Carnaval com opções de produtos que o consumidor pode escolher e montar da sua maneira. Para as crianças, a dica é investir em copos e canudos de silicone, bioglitter na maquiagem e confete natural feito com folhas de plantas caídas das árvores. A rede OxiGênio Criativo vende os kits Eco Carnaval pelo Instagram @oxigenio.criativo e envia para todo o país. Nas compras acima de R$100,00, há 10% off. E mais: no site www.oxigeniocriativo.eco.br tem um e-book com dicas para um Carnaval que respeita o meio ambiente.