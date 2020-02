Jau ganha homenagem de Jorge Aragão em música

A vida de Jau vira de cabeça para baixo no Carnaval. O cantor baiano, surgido em 1988 no Olodum, pula de evento em evento e faz vários shows, além de puxar trios elétricos. Durante a festa, pelo Brasil, faz apresentações em vários camarotes. E em 2020 ele vem com novidade: o single 'Tô Que Nem Jau', gravado ao lado do amigo Jorge Aragão, que fez a música em homenagem a ele.

"Jorge é um amigo de longa data. Fomos apresentado há muito tempo num show em Salvador e nos tornamos amigos. Virou uma relação de amizade e trabalho", conta ele, que tem sambas em parceria com o amigo. "Essa música é especial porque é uma música dele, e é uma leitura de Jorge sobre minha condição artística".

A dupla tem um show marcado em março na Bahia, mas a ideia é permanecer em turnê pelo Brasil. "Queremos fazer coisas juntos, tocar no Rio e em São Paulo", revela Jau (aliás Jauperi Lázaro dos Santos, seu nome verdadeiro).

Ele vem pensando também em outras parcerias.

"Quero fazer um projeto 'Duets' em 2020. Vários clipes durante o ano, com vários parceiros. A gente pode ir lançando coisa nova a cada dois meses, com vários artistas brasileiros. E tem muitas coisas que vão vir, porque vamos vivenciando coisas ao longo do ano, e elas se transformam", conta ele. 'Tô Que Nem Jau', por sinal, já ganhou clipe, gravado em Salvador, e dirigido por Chico Kertész e Jana Leite.

Com vários altos e baixos e grandes sucessos - como acontece com qualquer estilo musical - o axé completa 35 anos. Jau fica feliz ao observar a força que a música feita na Bahia tem até hoje.

"Ela é cíclica como qualquer movimento. Tem mometos mais fortes, mometos menos fortes, mas nunca deixou de existir e tá sempre lançando coisas novas e maravilhosas. Vê só o Olodum, o Baiana System. É um celeiro forte da cultura brasileira", afirma.

Por sinal, Jau volta e meia reaparece nos palcos com o Olodum, deixando alegres os fãs do grupo baiano. "Ele é meu útero musical. A relação com o Olodum sempre foi boa, maravilhosa. Quando começam os ensaios de verão sou sempre o primeiro a ser convidado. Tenho máximo respeito, eles têm sempre corações e portas abertas para mim, e eu para eles", alegra-se.