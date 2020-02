Rio - Viviane Araújo participou do ensaio técnico da Mancha Verde, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. A rainha de bateria da agremiação mostrou todo seu samba no pé com uma fantasia dourada com transparências. Durante o ensaio, Viviane contou com o carinho do namorado, Guilherme Militão, com quem trocou muitos beijos e carinhos.