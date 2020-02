Rio - Antônia Fontenelle esteve no casamento da deputada Carla Zambelli, em Brasília, na noite desta sexta-feira. A atriz aproveitou a ocasião para tietar a primeira dama Michelle Bolsonaro. "Parece gêmeas mas sou oito anos mais velha", escreveu Antônia ao postar uma foto com Michelle no Instagram.

"Já podem fazer o filme 'Gêmeas separadas por um presidente'", brincou um seguidor. "Parece mesmo", disse outra pessoa. "Duas gatas", disse um fã.