Assista ao clipe da música 'Rave de Favela', parceria de Anitta, MC Lan e Major Lazer

Rio - O clipe da música "Rave de Favela", parceria entre Anitta, MC Lan e Major Lazer, foi lançado neste sábado e já se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Em apenas duas horas de lançamento, o vídeo já teve mais de 420 mil visualizações no YouTube. O hit mistura o funk carioca com música eletrônica. O clipe foi gravado nos Estados Unidos, no início da semana.