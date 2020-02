Aline Riscado faz topless e exibe corpaço em hotel

Rio - Aline Riscado está no Recife, em Pernambuco, para curtir o pré-Carnaval. A rainha de bateria da escola de samba carioca Unidos de Vila Isabel postou uma foto em que aparece só de calcinha, fazendo topless, na janela do hotel em que está hospedada. "Bom dia, Recife. Me sentindo em casa", escreveu na legenda da imagem.

Os fãs fizeram vários elogios a Aline. "A gente que lute", brincou uma seguidora. "Hoje vou dar ênfase para essa panturrilha", disse um admirador. "Até travou o Instagram", disse um fã.