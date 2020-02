Rio - Naomi Campbell, de 49 anos, surpreendeu seus fãs ao postar no Instagram, neste domingo, uma foto em que aparece na cama, com o seio de fora. Na imagem, a modelo internacional escondei o seio com uma estrelinha. "Selfie de domingo", escreveu Naomi na legenda da foto.

"Como você está linda! Me ensina?", pediu uma seguidora. "Não quebre a internet, Sra. Naomi", disse outro internauta. "Rainha", disse um fã.