Aos 78 anos, Roberto Carlos revela projetos na TV, no cinema, shows pelo país e descarta aposentadoria

Ainda há esperanças para quem quiser tentar um romance com Roberto Carlos. Aos 78 anos, o ídolo da Jovem Guarda confirma que está solteiro e, mesmo sem planos próximos, não descarta um novo relacionamento. "Não estou pensando em casar, pelo menos não no momento. Mas a gente não sabe do futuro. O futuro é daqui a pouco, daqui a 20 anos. Imagina eu falando em 20 anos?", brincou o cantor, a bordo do MSC Fantasia, durante coletiva de imprensa de seu projeto 'Emoções Em Alto Mar'.

Abusando do charme e sob o olhar apaixonado de mulheres de diferentes idades, Roberto, como todo homem que sabe o que quer, deu sua opinião sobre o assunto do momento: o empoderamento feminino. "Eu não tenho problema nenhum em ver mulher com poder. Acho que as mulheres podem fazer tudo o que os homens fazem. E eu me dou muito bem com as mulheres", disse o dono do Cadillac, arrancando suspiros de todo auditório.

Mas, além de todo o romantismo, não é à toa que Roberto continua conquistando corações. O cantor tem se esforçado para se manter em forma. "Evito carboidratos, com certeza. E tenho uma alimentação saudável, eu como pouco, mas de forma saudável. E me cuido, faço uma musculação para não ficar barrigudinho. Malhando o tríceps e o bíceps, mas nada exagerado, não. Tenho tudo equilibrado na minha vida", afirmou.

Na TV, no cinema e nos palcos

Depois de muitas especulações sobre novos projetos, o Rei confessou que algumas produções já estão em andamento. "Este ano, eu tenho muitos planos. Tem um dueto de uma canção muito bonita com a Liah Soares. Ela é maravilhosa, e é uma composição linda dela, que fala sobre um casal romântico. Tudo indica que essa música vai estar na próxima novela das 21h", revelou Roberto, que faz questão de dizer que sua história finalmente vai virar cinema.

"O filme está para sair realmente. Estamos trabalhando seriamente e já contei toda a minha história para a Glória Perez (autora). Ainda não foi escolhido o elenco. Mas o filme está contando minha história direitinho, com tudo o que eu nunca falei, que nunca quis falar. É um filme muito verdadeiro da minha vida mesmo. Pode acreditar no que você vai ver", garantiu o cantor.

E, como se não fosse suficiente, Roberto está gravando em italiano e se empolgou em contar sobre seu novo parceiro de palco: o tenor Andrea Bocelli. Os dois vão sair em turnê e se apresentar em novembro em alguns estádios de futebol pelo país.

O público carioca, no entanto, corre o risco de perder esse showzão. De acordo com Dody Sirena, empresário do Rei, o Maracanã está sem datas livres na agenda por conta do Campeonato Brasileiro. As apresentações devem acontecer em São Paulo e Brasília.

Esse cara (não) sou eu

Disposto a escrever canções, gravar em outras línguas e a fazer shows, Roberto só diz não a um projeto: a entrada na política. Com a elegância habitual, o cantor até elogia a decisão de Regina Duarte, mas garante que o jogo de poder não faz parte dos seus planos.

"Eu acho que a Regina é maravilhosa. Sou fã da Regina desde sempre e acho que ela fará um bom papel em tudo isso aí. Dou total apoio a Regina, mas não aceitaria um cargo desses porque preciso compor e cantar", reforçou, elogiando o presidente Jair Bolsonaro.

"Eu acho que o Bolsonaro é muito bem intencionado, mas tem tido muitas dificuldades com quase todos que estão do lado dele. Moro e Paulo Guedes, não. Mas os outros sim. Mesmo com as dificuldades, acho que ele tem feito algumas coisas. Mas eu torço pelo Brasil", conta ele, que adorou o fato de Paulo Guedes ter citado sua cidade, Cachoeiro do Itapemirim (ES) , na "polêmica das domésticas", dizendo que quem não tem dinheiro para ir a Disney poderia conhecer a terra do Rei.

"Agradeço o Paulo Guedes por ter sugerido. É bom para a economia da minha cidade. Cachoeiro é linda", afirmou.

Roberto também declarou que não pensa em se aposentar. "Não penso nisso. Enquanto eu puder, eu vou estar cantando. Eu penso na minha vida dessa forma", disse.

Rei da modéstia

Com 61 anos de carreira e uma bagagem repleta de sucessos, Roberto ainda fica sem jeito ao receber elogios. O cantor lembra, inclusive, que relutou em aceitar o título de rei.

"Começaram a me chamar de rei e eu ficava super sem graça. Me chamavam assim e, se eu respondesse, iam achar que eu tinha aceitado o título. Eu não me sinto rei, eu sou cantor e compositor e gosto daquilo que eu faço. Mas eu aceito isso com um tratamento carinhoso do público. Vejo isso com amor. Mas rei mesmo é o Pelé", brincou Roberto que afirmou não ser a melhor pessoa para dizer o motivo de ser tão amada.

"Eu sou o que sou e, se isso agrada, que bom. Maravilha! A música 'Esse Cara Sou Eu' é o que acho que eu poderia ser, mas não o que eu sou. Quem sabe um dia eu seja aquele cara da música", ponderou.