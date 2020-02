Bruna Marquezine recebe crianças refugiadas em sua mansão

Rio - Bruna Marquezine recebeu crianças refugiadas em sua mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste final de semana. As meninas são assistidas pela ONG brasileira I Know My Rights (IKMR). Elas se divertiram na piscina com a atriz e passaram todo o final de semana por lá.

Em 2016, Bruna passou duas semanas no Oriente Médio para conhecer a realidade dos refugiados sírios. Na época, ela visitou a região para prestar apoio à Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e à ONG brasileira IKMR. Desde então, Bruna apoia a causa. Neste Natal, a atriz também recebeu algumas crianças em casa.