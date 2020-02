Em vídeo, Manu Gavassi pergunta: 'Por que o Junior me deu unfollow? Eu adoro esse garoto'

Rio - Manu Gavassi deixou uma série de vídeos gravados para serem publicados enquanto ela estivesse confinada no "BBB 20". No vídeo divulgado no Instagram da cantora nesta terça-feira, Manu deixou uma carta aberta para a dupla Sandy e Junior. Entre outras coisas, Manu perguntou porque Junior parou de segui-la nas no Instagram.

"... Aproveitando que somos amigas de verdade [ela e Sandy], eu venho por meio dessa carta perguntar: Sandy, por que o Junior me deu unfollow, cara? Eu adoro esse garoto", disse Manu.

"A gente já trabalhou junto, ele produziu meu EP. O EP que a galera mais gosta, falando mal de um ex que eu tive. Frequentei a casa dele, chorei escondida no banheiro dele de alegria. Até aí tudo bem porque ele deve ter os motivos dele. Às vezes eu sou chata e irritante digitalmente mesmo, e quem sou eu para discordar de Sandy e Junior? Mas o problema é que agora ele colocou uma noia na minha cabeça", completou Manu.

O que ela não sabe é que Junior já voltou a segui-la na rede social.