"Ela é capaz de matar", diz atriz sobre Penha

Cordões de ouro, argolão, decotão, cabelão e carrão. A partir de hoje é assim que Penha (Clarissa Pinheiro) vai aparecer nas cenas de 'Amor de Mãe'. São várias transformações na personagem, que começou como empregada doméstica, virou uma viúva vingativa, se apaixonou pelo algoz do marido e se tornou parceira dele tanto no amor quanto no crime. E agora é capanga do vilão Álvaro (Irandhir Santos).

"Até agora estou tentando entender. Como que alguém pode mudar tanto? Foi da água para o vinho. Eu sabia até a parte em que a Penha era vítima da armação do Tales (Alejandro Claveaux) e demitida pela patroa, Lídia (Malu Galli). Mas da viuvez em diante foi só surpresa a cada bloco", destaca Clarissa Pinheiro, de 37 anos.

VIDA BANDIDA

Ela até brinca com a proximidade do universo de Bibi Perigosa, personagem vivida por Juliana Paes, em 'A Força do Querer', da Globo, em 2017. "Mais no sentido de ter a bandidagem como pano de fundo. Poderia ser chamada de 'Penha Impiedosa'", brinca a atriz recifense, que há dez anos mora no Rio. "Nas ruas, o que mais escuto é 'mata o Belizário (Tuca Andrada)'".

Segundo a artista, sua personagem é uma mulher apaixonada, entregue e, acima de tudo, carente. "Bastante", reforça. "Acho que a Penha se apaixonou pelo Belizário e pela vida bandida. Ficou deslumbrada", analisa.

ESCOLHA

Ao ser questionada se Penha está perdida ou se encontrando no mundo do bandidagem, Clarissa não tem dúvidas: "Acho que ela está se encontrando, não está mesmo se sentindo perdida. Eu, Clarissa, acho que ela está se perdendo, mas Penha acha que está se encontrando".