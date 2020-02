Fátima Bernardes e Alex Escobar apresentam os desfiles do Grupo Especial na Globo

Rio - Nas noites de domingo e segunda-feira, na Globo, Fátima Bernardes e Alex Escobar comandam pelo quarto ano consecutivo a transmissão dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. "O Escobar é um parceiro incrível. A gente nem precisa dividir mais o que cada um vai falar. Trabalhamos de forma leve e bem-humorada e nos complementamos com uma facilidade incrível durante a transmissão", conta Fátima.

Para Alex Escobar a emoção não é diferente. "Na primeira vez, quando faltava um minuto para entrarmos ao vivo, olhei pra ela disse: 'Estar aqui do seu lado, apresentando o Carnaval, significa que o meu trabalho está dando certo'", diz o apresentador, que ainda terá a companhia dos comentaristas Milton Cunha e Pretinho da Serrinha na cabine de transmissão.

"A parte boa é que a gente tem que ouvir muito samba. Eu escuto todos e, quando chega o Carnaval, sei todas as letras. A gente lê mais, fica com um olhar mais atento ao noticiário de Carnaval e conversa com quem pode", conta a apresentadora, que entrega um macete. "Mais em cima da hora, gosto de dar uma ligadinha para eles, para sentir aquele calorzinho e ver como eles estão na véspera ou no dia do desfile", confidencia.

FRIO NA BARRIGA

Escobar, por exemplo, diz que ainda sente aquele friozinho na barriga antes da transmissão. Principalmente na abertura das escolas. "É muito gostoso, porque a gente trabalha a madrugada inteira e é uma adrenalina que vai se renovando no corpo. Isso acontece a cada escola que entra", frisa.

ANSIEDADE

Fátima conta que sempre fica ansiosa. "São 13 escolas trabalhando temas diversos, e ficamos muito encantados de como cada uma desenvolve de um jeito", afirma. "A gente visita os barracões e vê como esses carros se transformam ainda mais na Avenida. E isso faz a expectativa ficar ainda maior. Mesmo vendo antes os desenhos, os croquis das fantasias, da bateria, do mestre-sala e da porta-bandeira, na hora a gente se surpreende", frisa.

A expectativa de Alex Escobar para o Carnaval 2020 é enorme. O apresentador de esportes da Globo espera ver desfiles grandiosos e marcantes pelos sambas. "Tem muitos sambas bons, e a disputa pelo título parte do samba. Vai ser legal para quem estiver assistindo curtir um samba bonito na Avenida, motivando o folião. Acho que a energia vai ser maior do que a de outros anos", aposta ele.