'BBB' gera climão no 'Mais Você'

Rio - Na manhã de ontem, Lucas Gallina foi recebido por Patrícia Poeta e Fabrício Battaglini no 'Mais Você' após ter sido eliminado do 'BBB 20' com 62,62% dos votos. Com um comportamento polêmico dentro da casa, o ex-bbb voltou a afirmar que não faria nada de diferente. "Eu sou assim, sou competitivo. Não mudaria o que eu fiz", disse o catarinense que chegou ao programa matinal debochando de um problema que gerou na casa.

"Eu doei zero estaleca, será que eu posso sentar aqui para comer?", disse Lucas se referindo à mesa de café da manhã. Reiterando que não ajudou nas compras da semana para desestabilizar os outros brothers, o ex-BBB acabou gerando um climão entre Patrícia e Fabrício no ao vivo.

Depois de um VT que mostrava Lucas elogiando Babu, Fabrício perguntou à colega de programa o que achou do comportamento do ex-bbb. "Pat, o Lucas falou que o Babu é fofo, você achou que ele foi fofo nessa declaração?", indagou o apresentador.

Patrícia respondeu de forma firme. "Eu não sei. Quem tem que achar é o pessoal de casa. Eu estou aqui para perguntar coisas para o Lucas". Não satisfeito, Fabrício replicou. "Ela não quer se comprometer, mas eu achei fofo. Tanto que o pessoal da produção colocou ali", disse o apresentador.

Visivelmente constrangida, Patrícia ainda tentou amenizar a situação. "Quem tem que achar é o pessoal de casa", disse. Mas, mesmo assim, Fabrício insistiu.

"(A atitude do Lucas) foi diferente do que a gente estava acostumado a ver. Foi isso que pegou as meninas de surpresa. Ela não quer se comprometer, mas as meninas aqui acharam você fofo", disse.

Por sua vez, Patrícia resolveu dar fim à saia justa. "Quando a gente fala de 'Big Brother', a gente influencia as pessoas. Meu dever aqui é imparcialmente conversar. Meu dever é fazer perguntas. Vou ficar te devendo essa, meu parceiro", concluiu a apresentadora.