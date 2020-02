Nathalia Dill e Marcos Veras terminam filmagens de 'Um Casal Inseparável'

Rio - Terminaram esta semana no Rio de Janeiro as filmagens da comédia romântica “Um Casal Inseparável”, de Sérgio Goldenberg. O longa teve cenas rodadas no Centro, Leme, Copacabana, Barra, Grumari e Itacoatiara ao longo de cinco semanas. A produção da TvZero, em coprodução com Globo Filmes e Telecine, tem distribuição H2O Filmes e previsão de estreia para 2021.



O filme é protagonizado por Nathalia Dill e Marcos Veras, que vivem Manuela e Léo. Ela é uma professora de vôlei de praia, autoconfiante e independente, que nunca pautou sua felicidade a homem nenhum. Ele vive um pediatra bem-sucedido, carismático e extremamente sedutor. Os dois se apaixonam e passam a levar uma vida juntos, mas um desencontro acaba provocando uma separação.



“As filmagens foram muito divertidas. Estive rodeada de pessoas queridas e profissionais maravilhosos. Trabalhar com o Sérgio Goldenberg é muito bom. Ele dirige de uma forma muito precisa e gentil. Pude reencontrar pessoas especiais para mim, como o Daniel Herz, preparador de elenco, que foi meu professor de teatro. Foi muito especial”, conta Nathalia.



“O set foi muito tranquilo. O diretor passa para equipe inteira uma tranquilidade ímpar, que reflete no dia a dia, deixando o trabalho mais bonito e na paz. Amei a experiência. Uma equipe tranquila e competente faz toda a diferença”, elogia Veras.



A história original é de Sérgio Goldenberg. Esta é a segunda incursão de Goldenberg como diretor, que estreou na função com o bem sucedido “Bendito Fruto”, em 2005. “Tivemos filmagens intensas e muito trabalho. Um ambiente de criatividade e troca permanente. Estive cercado de gente competente que me ajudou a conseguir um bom resultado”, completa Goldenberg.



O roteiro é assinado por Goldenberg e George Moura (“Getúlio” e “Redemoinho”). A dupla já escreveu, para a TV, as séries “O Canto da Sereia” (2013), “Amores Roubados” (2014), “O Rebu” (2014), “Onde Nascem os Fortes” (2018), e a minissérie do Globoplay “Onde Está Meu Coração”, selecionada para o Berlinale Series Market 2020, evento de mercado do Festival de Berlim, que será realizado em fevereiro.



O fundador e diretor artístico da Companhia Atores de Laura, Daniel Herz, é o responsável pela preparação do elenco, que conta ainda com Stepan Nercessian, Totia Meirelles, Danni Suzuki, Claudio Amado, Ester Dias, Carlos Bonow, Junno de Andrade, Cridemar Aquino, entre outros.