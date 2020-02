Carminha e Nina têm novo embate

Depois do embate entre Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) com o "me serve vadia", a reprise de 'Avenida Brasil' chega hoje à marca de 100 capítulos com novas reviravoltas. Jorginho (Cauã Reymond) descobre que Santiago (Juca de Oliveira) é seu avô, mas continua sem saber o que Carminha esconde e como Nina ficou com as cartas do jogo nas mãos.

Cauã Reymond lembra que, nesse momento da trama, Jorginho estava muito angustiado. “O fato de ter sido uma criança abandonada e, depois, ter sido adotado pela própria mãe biológica e um jogador de futebol famoso é muito complexo. A pessoa que representa a figura materna para ele, a mãe Lucinda Vera Holtz), ainda morar no lixão, por exemplo, faz dele um personagem com muitas questões a serem resolvidas”, observa o ator.

Outro momento importante na história é quando Carminha flagra Nina aos beijos com Max (Marcello Novaes). Tudo como parte do plano da vingativa. No capítulo seguinte, na segunda-feira, um novo embate entre as rivais, com muita gritaria e ameaças entre as duas. Débora Falabella lembra que os ganchos fortes ao final de cada capítulo eram um grande trunfo da novela de João Emanuel Carneiro.

“Acho que isso contribuiu muito para o sucesso da novela. Os capítulos eram escritos quase como episódios de série, sempre deixando aquela expectativa para o dia seguinte. As cenas tinham suspense e ao mesmo tempo eram engraçadas. Todo esse contexto acabava atraindo muito a atenção de quem estava assistindo”, afirma ela.