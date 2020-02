Antônia Fontenelle diz que esse ano será seu último desfile

A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle entrará na avenida em clima de despedida no domingo pela Grande Rio, onde fez sua estreia há 13 anos. Diz que vai pendurar as chuteiras e descansar das obrigações de beldade da folia. Não sem antes estrear na Gaviões da Fiel, no desfile de amanhã, no Anhembi, interpretando a heroína Anita Garibaldi.

Antônia Fontenelle virá em cima de um tripé e de um coração gigante, interpretando Sincretismo e Fé na escola Gaviões da Fiel que celebra 50 anos de existência. Apesar de estar muito honrada com o convite da tradicional escola de São Paulo e exibir ótima forma aos 45 anos garante que será a última vez que se aventura na avenida. "Não tenho mais idade. A preparação é muito pesada, requer dedicação e minhas prioridades mudaram. Temos que saber a hora de parar e eu decidi parar agora, enquanto estou com tudo em cima. É essa a lembrança que quero deixar, pra mim e pros amantes do Carnaval", afirmou.

Antônia Fontenelle - Divulgação

Sem muita paciência para fazer dieta, Antônia Fontenelle contou ao IG Gente que pretende voltar a comer tudo o que lhe faz feliz. "Parar de comer pão, beber coca-cola, comer minha rabada, excluir arroz do cardápio, tirar o açúcar do café e o sal da comida, realmente são prazeres que não quero abrir mão a essa altura da minha vida."