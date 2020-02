Thammy Miranda encantou seus seguidores ao postar fotos fofas com seu filho Bento, de apenas um mês. Thammy é casado com a influenciadora e coach Andressa Miranda.

"#Tbt mais fofinho que vai passar no seu feed hoje", escreveu o pai nas selfies tiradas com o filho deitado em seu peito. Além de posar para as fotos, Bento também aparece bocejando em algumas.