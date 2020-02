Aventuras Maternas: novidades nos esportes, decoração e até literatura infantil

Novidades nos esportes, decoração e até literatura infantil. Vale conferir!







Cadeiras Sofia chegam na versão infantil







As cadeiras Sofia da Tramontina já fazem sucesso entre os adultos, e agora também vão fazer sucesso entre o público infantil. Isso porque a marca está lançando o conjunto Sofia Infantil, que além das já conhecidas cadeiras, também traz mesinhas para deixar o ambiente de aprendizado e brincadeiras das crianças ainda mais colorido. Os itens podem ser vendidos separadamente ou em conjuntos com Mesa + Cadeira e são produzidos em polipropileno e fibra de vidro, os tornando resistentes e seguros para as crianças. As peças vêm em quatro opções de cores - azul, amarelo, rosa e vermelho - para estimular a criatividade dos pequenos e compor ambientes infantis com design e diversão e a mesa ainda possui opção de encaixe, possibilitando a criação de uma peça única se utilizadas mais de uma mesa, ideal para ambientes espaçosos, ou até mesmo em salas de aula e refeitórios escolares. Já a cadeira tem assento e encosto projetados especialmente para a anatomia infantil. O lançamento já está disponível no e-commerce da marca através do link https://www.tramontinastore.com/sofia%20infantil.







Barraquinha para bebês







A Fun Divirta-se está com novos lançamentos para a garotada. A Barraca Fisher-Price Bichinhos da Selva vai fazer o bebê ser divertir com o máximo de conforto e segurança. O produto possui o chão super macio, para segurança e conforto para os pequenos, e em um formato muito atraente e colorido, pensado exatamente para que não vire durante a brincadeira ou soninho do bebê. Além disso, é fácil de montar e desmontar. O valor sugerido é de R$ 299,99 e é possível encontrar na nas melhores lojas de brinquedos do Brasil. Mais informações em www.fundivirtase.com.br, www.toymania.com.br e 0800 941 2710.







Literatura para adolescentes







A Kapulana está publicando o livro Condições Nervosas, escrito pela autora zimbabuana Tsitsi Dangarembga e traduzido por Carolina Kuhn Facchin. É um romance de ficção escrito pelo ponto de vista de uma menina negra, Tambu (Tambudzai), que narra não apenas sua própria história de vida, mas também a se deu país. A história se passa no século XX, na década de 60, época em que o país estava sob domínio britânico. Em uma sociedade onde as mulheres eram preparadas para casar e servir ao marido, sem poder dar continuidade aos estudos, a oportunidade de Tambu de seguir estudando surge com a morte de Nhamo, seu irmão. Publicado originalmente em 1988, Condições Nervosas é o livro de estreia de Tsitsi Dangarembga e foi o primeiro livro escrito em inglês por uma mulher negra do Zimbábue. A obra venceu, em 1989, o prêmio Commonwealth Prize for Africa, além de estar classificada entre os 12 primeiros livros no ranking dos 100 Melhores Livros Africanos do Século XX e ocupar, em 2018, o 66º lugar na lista da BBC de 100 Histórias que formaram o Mundo. A publicação, com 234 páginas, é encontrada por R$ 52,90 nas maiores livrarias do país ou pode ser comprado pelo site http://www.kapulana.com.br/produto/codicoes-nervosas-tsitsi-dangarembga/







Lutas para todas as idades







No próximo mês de março, a Hebraica Rio vai lançar cinco novas modalidades de lutas em sua grade de esportes: Jiu-jitsu, Submission, Wrestling, Boxe e Muay-Thai. Sob coordenação do campeão brasileiro de judô Emidio Ulisses, as novidades tem aulas para adultos, adolescentes e crianças a partir dos 8 anos (com exceção do Jiu-Jitsu, que é a partir de 03 anos). Dentre esses novos esportes, dois são particularmente inéditos em boa parte das escolas de artes marciais: o Submission, que popularmente é chamado de Jiu-Jitsu sem kimono, tem lutas em solo e une técnicas de Luta Livre, American wrestling, Sambo, Judô e o próprio Jiu-Jitsu, além de ser usada como defesa pessoal; e o Wrestling, uma arte marcial que possui movimentos de agarramento, arremessos, derrubadas, chaves, pinos e outros golpes do grappling e que é considerada a primeira modalidade olímpica do mundo. As aulas acontecem de segunda a sexta, na Hebraica Rio, em Laranjeiras. O clube fica na Rua das Laranjeiras, 346. Para mais informações entre em contato pelo telefone (21) 97257-7978.







Tratamento garantido







De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), três em cada quatro crianças diagnosticadas com câncer morrem por falta de tratamento adequado. Uma das principais preocupações dos pais ao receber a notícia de uma doença como um câncer é garantir financeiramente a realização do tratamento. Por isso, a seguradora American Life criou o American Life Diagnóstico de Câncer Infantil (R$ 198 ao ano), um seguro que garante, até os 19 anos de idade, o recebimento de uma indenização no valor de R$ 100 mil no caso do diagnóstico de câncer para custear qualquer tipo de despesa relacionada ao tratamento do câncer infantil. A apólice deve ser contratada pelos pais, responsáveis ou por empresas e instituições em favor do menor e vai possibilitar a compra de medicação, locomoção, realização de exames, alimentação e viabilizar que a criança seja tratada. O seguro pode ser contratado pelo www.programaabracoamigo.com.br, que destina, a cada apólice contratada, uma doação ao Hospital de Amor, de Barretos, uma das principais referências no tratamento de câncer no país.







Papo de Pai







No próximo dia 29, às 9h, a Perinatal Barra irá promover em seu auditório o curso “Papo de Pai – o que todo pai deveria saber”. A ação tem como objetivo trazer à tona assuntos que todo homem deveria conhecer e por em prática a partir da chegada do bebê, desde o contato físico até a colaboração na ordenha para o aleitamento. Para compor a mesa, estarão presentes a psicóloga da Perinatal Helena Aguiar; a enfermeira da Perinatal, especialista em aleitamento, Graziela Abdalla; o enfermeiro especializado em engasgo José Antônio Pires; e o ginecologista e obstetra Bruno Alencar. Para participar, as inscrições devem ser feitas gratuitamente através do e-mail marketing@perinatal.com.br. Vagas limitadas. O Auditório Perinatal Barra fica na Av. Embaixador Abelardo Bueno, 201, na Barra da Tijuca.







Momentos especiais guardados







A startup Letters4 está lançando o Diário digital, uma plataforma online batizada de Letters4KIDS, criada para os pais enviarem, armazenarem e preservarem momentos especiais da vida de seus filhos. É só acessar o site www.letters4kids.com.br, realizar um cadastro básico, criar um email em nome do filho sob o domínio letters4.com e pronto, uma linha do tempo organizada em ordem cronológica da criança começa a ser desenhada. E é com esta linha do tempo que a criança irá acessar todo o conteúdo postado pelos pais, padrinhos, irmãos, tutores ou avós e poderá visualizar e curtir os melhores momentos da sua vida. Vale lembrar que o serviço não é uma rede social, mas uma plataforma fechada onde só é permitido ao responsável pela conta aprovar remetentes. De forma segura e com total privacidade é possível enviar arquivos de texto, áudios, vídeos ou imagens para a linha do tempo da vida da criança. A Letters4KIDS oferece em seu plano de assinatura mais básico até 100 GB de armazenamento durante toda a duração da conta. Mas se precisar de mais armazenamento, há a possibilidade de upgrade para o plano de 1000 GBs (1TB) diretamente no cartão de crédito ou boleto. É possível criar até 4 diários de registros por família.







Pony Toy chega ao Brasil







A Nogueira Brinquedos trouxe para o Brasil o Pony Toy, cavalinho que é sucesso nos países Asiáticos e Leste Europeu. O brinquedo foi desenvolvido pensando no fascínio que as crianças têm pelo animal e projetado para que elas tenham a sensação de cavalgar com diversão e segurança. O cavalo galopa de acordo com o movimento vertical da criança, como se ela estivesse montando em um cavalo de verdade, e pode ser utilizado em áreas internas e externas. Há, ainda, opções de quiosques cenográficos que remetem ao campo ou fazenda para compor o ambiente. A ideia desse projeto é trazer o lúdico e a fantasia para que as crianças criem suas histórias e brincadeiras. Além disso, o brinquedo proporciona benefícios que auxiliam no desenvolvimento e coordenação motora, combate o sedentarismo, estimula o movimento, a socialização e interação entre os pequenos. Mais informações em www.nogueirabrinquedos.com.br ou www.ponytoy.com.br