Por Juliana Pimenta

Rio - Na última quinta-feira, foi comemorado o Dia do Professor e nada melhor para festejar a data do que com o programa que mais exalta a dinâmica de sala de aula na TV brasileira. Sim, a ‘Escolinha do Professor Raimundo está de volta e a sexta temporada estreia neste domingo’, após o ‘Esporte Espetacular’, na Globo.



Além dos personagens clássicos, esta temporada recebe ícones do humor televisivo, como Félix, sucesso de Mateus Solano em ‘Amor à Vida’, Leleco, personagem de Marcos Caruso em ‘Avenida Brasil’, Jackson Faive, de Marco Luque, Valéria, interpretada por Rodrigo Sant’Anna e Lucicreide, de Fabiana Karla, ambos do ‘Zorra Total’ e um novo colega: Marcelo Serrado, que interpreta o personagem Ptolomeu, mas também Crô, seu papel em ‘Fina Estampa’.

Mateus Solano



Mateus Solano, intérprete do charmoso Zé Bonitinho, comemora a volta da temporada e pondera sobre a importância da arte e do humor em tempos de crise. “A 'Escolinha' e o entretenimento são muito importantes para desanuviar as tensões em momentos como esse. Mas em qualquer momento é muito importante um riso inocente e sincero como são as piadas na 'Escolinha'. Não é um humor que ataca ninguém, não é um humor perigoso. A própria nostalgia que traz também para quem assistia a outra Escolinha. Isso tudo é muito poderoso, acho que cura”, argumenta o ator, que faz um paralelo com as artes gregas.



“Eu lembro sempre das aulas que tive sobre o teatro grego, quando, na falta da medicina avançada que a gente tem hoje, indicavam-se peças para quem tinha determinados problemas. Então se você está com problema com a sua mãe, assista a ‘Édipo Rei’ e volte daqui a um mês pra ver com você está. O teatro, a arte funcionava/ funciona como essa catarse, como cura mesmo”, destaca Solano, que teve diversos trabalhos interrompidos, como a gravação da próxima novela das sete, ainda sem nome ou data de estreia definidos.



Fernanda de Freitas



Fernanda de Freitas, a carismática Marina da Glória, sobre gravar os episódios de casa. “Foi interessante. E um tanto diferente receber todo o equipamento em casa e montar o chroma, a luz. Foi divertido e bem prazeroso, mas são vários desafios de não estar lá presencialmente. Primeiro o calor, essa coisa que parece clichê, mas o calor humano e o calor dos colegas e do público que acaba sendo um termômetro para gente das piadas e das graças. Isso fez falta. Fez falta estarmos todos juntos porque gravamos de seis em seis, e não pudemos fazer as brincadeiras e nem o ataque de bola de papel que a gente faz no Ptolomeu”, brinca a atriz, que também teve gravações interrompidas. Fernanda estará ‘Um Lugar ao Sol’, próxima nova novela das nove, também sem data de estreia.



Marcos Caruso



Já Marcos Caruso, que interpreta o clássico Seu Peru e Leleco, aposta na identificação dos telespectadores com o programa. “A 'Escolinha' é um ícone, um clássico. Todas as pessoas que já passaram pelos bancos escolares se identificam com o programa. E haverão de se identificar nesse momento com a 'Escolinha' remota, porque todos os jovens e crianças estão estudando remotamente, em homescholling. Então, a forma de se gravar o programa é extremamente contemporânea e é um novo tempo que começou”, conta.