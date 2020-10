Carol Portaluppi curte dia de praia com amigos em Ipanema, na Zona Sul do Rio Ag. News

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 07:18 | Atualizado 22/10/2020 07:31

Rio - Carol Portaluppi aproveitou o finalzinho da tarde de quarta-feira para ir à praia. A filha de Renato Gaúcho esteve nas areias de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Carol estava acompanhada por amigos. A jovem desfilou sua boa forma no local usando um biquíni verde e atraiu olhares. Enquanto esteve no local, Carol também jogou bola com seus amigos.

