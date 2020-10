Sheyla Fong faz sucesso na internet com fotos sensuais Divulgação | CO Assessoria

Por O Dia

Rio - A modelo plus size Sheyla Fong, 31 anos, está enchendo o cofrinho vendendo fotos sensuais na internet. Ela contou em entrevista ao tablóide ingês "Daily Star" que fatura cerca de R$ 700 mil reais por ano com o conteúdo que disponibiliza na plataforma "Only Fans". "É um nicho muito novo e que está rendendo bastante no OnlyFans. Acho que a plataforma tem espaço para todo mundo.

Sheyla tem 52 cm de quadril e 32 cm de cintura, mas garantiu não se importar com o peso. Ela afirmou também que se considera feminista. "Eu me considero uma feminista acima de tudo e adoro encorajar e elevar as mulheres a aprenderem seu valor, a serem encorajadas a seguir em frente e se preparar para um futuro melhor".