Grupo se apresenta neste sábado com espetáculo em homenagem a Jackson do Pandeiro Leo Aversa

Por Juliana Pimenta

Rio - Mais um teatro volta a abrir no Rio e agora é a vez do Teatro Riachuelo. Para a reinauguração, o espaço preparou uma programação especial. Neste sábado, o grupo Casuarina faz um show com sambas de Jackson do Pandeiro, a partir das 20h.

“Vai ser o nosso primeiro show depois da retomada. A gente fez um primeiro show no Teatro Riachuelo, mas em formato só de live, sem público presencial. Então essa vai ser a primeira vez que a gente vai voltar depois da pandemia a tocar com público presente. A gente está muito feliz e nutrindo essa expectativa há algum tempo. Voltar a tocar com o público presente é muito bom. É uma energia que não tem igual”, conta o músico Gabriel Azevedo, fundador do grupo e diretor musical do espetáculo, que faz um contraponto com a crise provocada pelo coronavírus.

“Sabemos dos problemas muito graves que a gente ainda tem por conta da pandemia. Temos ampla noção de que o momento é muito complicado e foram muitas as perdas, mas estamos cientes de que a gente precisa retomar o nosso trabalho. A gente precisa fazer o que a gente sabe, que é fazer música, alegrar as pessoas. E vamos voltar a fazer isso da maneira mais segura possível”, explica o compositor, que destaca os cuidados que serão tomados no dia do show.

“Por isso mesmo essa parceria com o Teatro Riachuelo é muito boa. Porque a gente estava um pouco reticente de voltar a fazer shows com aglomeração, com público muito grande. A gente sabe que na nossa seara, do samba, é mais complicado ainda, porque as pessoas gostam de ficar perto dos músicos, da roda. Então é muito complicado. A gente estava conversando se voltava agora, se esperava um pouco... E surgiu essa oportunidade, que a gente pode voltar com uma sensação de segurança, com um protocolo mais justinho e com um pouquinho mais de cuidado se fosse em uma roda de samba ou show aberto”, destaca Gabriel.

Modelo híbrido

Além dos protocolos de segurança propostos pelo teatro - que incluem a redução da capacidade -, Gabriel destaca outra vantagem de fazer show no espaço: o modelo ‘figital’. “Ainda tem o bônus da transmissão na internet, que também vai acontecer. Então, quem ainda não tiver confiante de sair de casa para ir a um show no teatro pode assistir de casa. O pessoal de fora do Rio e de fora do Brasil também pode assistir. Pra gente é muito legal ter essas duas opções”, comemora o artista.

Com a bilheteria do teatro ainda fechada, os ingressos podem ser comprados pelo Sympla. Para apresentação presencial, os ingressos custam R$ 60. Já a live, custará R$ 20.

Serviço

Casuarina canta os Sambas de Jackson do Pandeiro, às 20h

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro, Rio de Janeiro

Vendas pelo Sympla. Ingressos: R$ 60 (presencial) e R$ 20 (live)

Classificação livre