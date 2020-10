Em 2020, Wanessa comemora os 20 anos de carreira HYAN PEREIRA

Por Nathalia Duarte

A pandemia do coronavírus veio para virar o mundo de cabeça para baixo. Projetos foram adiados, planos encerrados e um ano inteiro teve que ser reprojetado. Celebrando 20 anos de carreira, Wanessa precisou adiar uma turnê em comemoração e reorganizar a agenda. Sem deixar as comemorações de lado, a cantora lançou, no início de outubro, o álbum 'Universo Invertido', que nasceu de uma procura por mostrar a essência da artista.

"Quis trazer o que eu estou vivendo na minha vida pessoal para o meu trabalho. Já tinha singles preparados e algumas coisas que estavam gravadas naquele momento. Foi então que comecei a conceber aquela ideia de trazer o autoconhecimento para trabalho, a busca pela verdade, pelo caminho de aprendiz. Quis trazer a descoberta da minha força como mulher", explica.

Com 14 faixas, o álbum tem músicas inéditas e lançamentos recentes de Wanessa. Na capa, pode-se ver o desenho de um triângulo invertido que, segundo a cantora, é a representação do sagrado feminino. 'Universo Invertido' é só o primeiro de uma série de novidades da cantora. "Esse é só o primeiro dos universos que eu apresento, mas terão outros durante esse um ano, que começou a partir do dia 11 de outubro. O primeiro é o Universo Invertido, invertendo a ordem das coisas, não seguindo regras, não seguindo o mercado fonográfico como uma premissa de trabalho, trazendo o que está dentro de mim e o meu lado feminino muito a tona".

A inspiração para o nome veio após uma palestra que casou com a mensagem que a cantora queria passar para os fãs. "Pensei na palavra 'universo' depois de uma palestra que eu vi e essa palavra me chamou muita atenção. Ver esse universo não só como os planetas, mas olhando a palavra como uni/verso. Uni sendo a unidade primordial, o criador, a mente primária e os versos são as versões. Tudo o que existe é uma versão desse uni. Pensei na minha carreira dessa maneira: o uni tendo eu ali e os versos que eu cantei durante esses 20 anos. As versões que eu me apresentei às pessoas. Comecei a brincar com essa palavra e veio a ideia de fazer um álbum", explica.

Duas décadas na música

Comemorar 20 anos de carreira não é um feito realizado por qualquer cantor. Olhando para todo o caminho percorrido, Wanessa pode traduzir a trajetória em uma palavra:

"Gratidão. A carreira me proporcionou muita gente incrível na minha vida. Sejam as pessoas que admiram e acompanham o trabalho, os profissionais que acabei conhecendo, que se tornaram amigos e a música. O fato de você poder estar na vida de alguém com a sua musica, saber que a canção ajudou ou marcou uma fase na vida dela e que ela vai virar eterna na vida da pessoa é um presente inestimável", diz a cantora que, se pudesse, daria um conselho a Wanessa que começou lá no início dos anos 2000. "Se joga, vai fundo, sem medo".