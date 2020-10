Claudia Leitte e Wesley Safadão Divulgação

Por O Dia

Publicado há 2 segundos

Rio - Após bater recordes com o hit 'Desembaça', a cantora Claudia Leitte revela a capa do seu próximo single, que, aliás, estava escondido, como spoiler, em seu mais recente lyric vídeo. A nova música de trabalho se chama 'Rodou'. O feat. com Wesley Safadão será disponibilizado na virada de quinta para sexta-feira, 6 de novembro.

Com direito a um registro com tecnologia 4D, nunca antes usada integralmente em um clipe. O 4D traz possibilidades infinitas, a exemplo dos cenários e ambientes. Isso também tornou possível a interação de Claudia e Wesley, mesmo estando em lugares diferentes durante a gravação. O resultado poderá ser conferido em breve, com o lançamento do single que promete agitar as estações mais quentes do ano.