Gloria Groove Divulgação

Por Leonardo Rocha

Publicado 25/10/2020 14:32 | Atualizado 26/10/2020 00:20

Gloria Groove como você nunca viu e ouviu. Quem está acostumado com o ritmo envolvente de uma das cantoras drags mais famosas do país pode se surpreender com a nova era que está por vir. É que depois de conquistar uma legião de fãs — a quem ela chama carinhosamente de groovers — e agitar as pistas com hits que são um verdadeiro bálsamo de autoestima, a GG do pop se rende ao R&B, mostrando sua vulnerabilidade em "AFFAIR", novo EP visual, totalmente dedicado ao amor; em sua mais ampla definição.

As pitadas de romance dão o tempero do álbum, que surpreendeu positivamente os fãs. Maduro e sensível, o disco cativa com o casamento perfeito entre a sonoridade densa do hip hop acompanhado de letras honestamente dramáticas. "A Tua Voz" foi o single escolhido como abre alas para apresentar a nova fase. "Dessa vez, eu vou pegar as pessoas pelo coração, não pela bunda. Vou entrar em outro momento da vida. Agora, a gente sofre junto. É o coração de ouro", conta ela, aos risos, fazendo referência à "Bumbum de Ouro", um dos maiores sucessos de sua carreira.

Como todo álbum visual, "AFFAIR" já tem clipe para as cinco músicas do EP. Mas é preciso segurar a ansiedade. Apenas "A Tua Voz" está disponível nas plataformas digitais. Os demais lançamentos ocorrerão de forma gradual, como explica. "Tudo há seu tempo".

O isolamento social forçado, devido a pandemia do novo coronavírus, serviu como reflexão para o redirecionamento da carreira da artista. Segundo Daniel Garcia, a mente e o corpo criativo por trás da drag, há um resgate pessoal nas origens, que pretende mostrar ainda mais seu rosto fora dos palcos. Dividindo, assim, os holofotes com sua criatura.

"A presença da minha imagem começa a vir bastante. Não existe um affair maior em mim do que o do Daniel com a Gloria. É algo bastante pessoal. Explorei bastante essa minha dualidade e unindo conceitos. Estou tirando a minha 'Alegoria' (menção ao último trabalho de Gloria Groove) e até mesmo dando um passo para trás, mostrando mais de mim desmontado", explica o rapaz, de 25 anos, que, além de brilhar na pele da persona inabalável da drag, a quem ele diz ser uma espécie de plataforma, também se aventura como ator e dublador.

Gloria Groove Divulgação

O conceito de "AFFAIR"



– Se trata de um álbum visual, com cinco músicas. Todas as faixas contém clipes já gravados.

– Gloria contextualiza o EP como "inovador", "emocionante" e "dúbio".

– A pandemia fez com que a cantora voltasse para suas origens no R&B, através da convivência maior com sua mãe, a cantora Gina Garcia.

– O primeiro single será "A Tua Voz". O clipe, em preto e branco, traz uma Gloria emocional, sem medo de mostrar sua vulnerabilidade.

- Apesar de ser a rainha dos feats, o EP não conta com nenhuma parceria.

– Sempre foi um sonho para Gloria Groove gravar um álbum R&B.

"Esse é um momento pelo qual eu esperei muito. Quem me conhece sabe que o R&B é o estilo mais presente na mina vida. É um EP solo e visual. Adoro explorar novas possibilidades", declara.



- O amor, tema principal do disco, será apresentado em todas as suas formas. Basta saber até que ponto o fato de Daniel estar casado possa ter influenciado a essa fase mais emocional. "Cada uma das faixas representa uma fase da paixão. Cada uma é uma faceta do R&B Pop, então teremos faixas mais elétricas, mais tóxicas, mas animadas... Tem de tudo", garante.



Gloria Groove Divulgação

Clean e futurista



Com uma estética dramática, que explora tons de preto e branco, Gloria entra numa fase emocional, sem deixar de lado a essência diva street que marca sua trajetória. Os figurinos luxuosos saem de cena, abrindo espaço para looks despojados, como ela apresenta em "A Tua Voz". "É uma música muito especial. Nada melhor que abrir essa era com uma balada pop envolvente. Sempre quis lançar algo parecido".

Uma novidade é que a própria artista acabou dirigindo um dos vídeos de "AFFAIR". Quanto à estética, o debute se apresenta "clean e futurista". A inovação tecnológica fica por parte dos bastidores, através do uso de um braço robótico, um recurso ainda pouco explorado no audiovisual brasileiro.



Gloria Groove Divulgação

Referências e carreira internacional



Quanto às referências musicais par ao EP, grandes cantoras serviram de inspiração. No radar da artista estão nomes de peso como Billie Eilish, Ariana Grande, Mariah Carey e Alicia Keys. "O lado bom de fazer um estilo na qual eu sou fã é que as referências pipocam na cabeça quase que automaticamente e ser fã de divas desde pequeno ajudou muito nesse processo", diz.



Por conta da relevância do R&B mundo afora, a possibilidade de uma carreira internacional é cogitada. "Olha, isso é algo que quero muito na minha vida, e que não vejo a hora de acontecer, mas também sou pé no chão. Capricorniana, né? Só faço as coisas com segurança. Há etapas para um artista brasileiro tentar 'invadir' outros territórios. Mas não nego nem confirmo se isso aconteceu, deixo no ar para todos conferirem em breve", conta.

Daniel x Gloria Groove

Aos 17 anos, Daniel Garcia entrou para o teatro musical e descobriu-se como drag queen. A primeira montagem foi como a travesti Margaret em uma apresentação de "Hair". Em eterno conflito entre assumir a imagem pública como Daniel ou manter o glamour de Gloria Groove, o cantor, que começou a carreira ainda pequeno, num show de calouros do "Programa Raul Gil", do SBT, deseja mostrar explorar seu próprio rosto.

"Estou começando a dividir o holofote. Sinto a necessidade de deixar a minha humanidade transparecer, ser drag me deu tudo, a fantasia, as possibilidades… agora, é como se fosse uma caminhada de volta para o meu coração. Vezes me estranhando com a Gloria, outras em pleno amor. Por isso que o maior affair que existe sou eu com a minha persona".



Daniel Garcia, a mente criativa e o corpo por trás de Gloria Groove Reprodução

Reality na Netflix e capa da 'Vogue Brasil'



EP à parte, Gloria está num momento bastante produtivo da carreira. Prova disso é a recente capa da "Vogue Brasil", ao lado de Pabllo Vittar, que saiu no último dia 09 de outubro. Feito inédito por uma cantora drag queen no país. E a brincadeira não para por aí. No próximo mês, ela se torna apresentadora no programa "Nasce Uma Rainha", reality show da Netflix, no melhor estilo RuPaul.



Na atração, a artista e Alexia Twister serão mentoras das aspirantes a drag queens, fornecendo todo o suporte artístico e pessoal para ajudá-las a se desenvolverem e terem condições de entrarem para este mercado. "Foi simplesmente incrível, apesar do nervosismo inicial. Mas no segundo episódio já fiquei mais à vontade. Alexia de apresentadora é uma potência e ninguém está preparado para isso", fala a cantora, que não descarta uma segunda temporada. "Taquem streaming, por favor! Quero que tenha mais edições".

Gloria Groove na capa da Vogue Divulgação

Agora, sobre estampar a capa de uma das revistas mais importantes do mundo da moda, Gloria é categórica. "Foi um marco na minha vida. Quando recebi o convite, não me toquei que seria a capa inicialmente, e cada descoberta foi uma realização. Fiquei emocionada quando descobri que a 'Vogue' internacional e a Gucci compartilharam minha foto de capa no Insta. Inclusive, minha estilista, Bianca Jahara, me fez notar que as drags estão tão em alta até no meio da moda", declara.

Representatividade LGBTQIA+



Seguida por 1,8 milhões de pessoas no Instagram, Gloria Groove é referência para muitos jovens que, assim como Daniel Garcia, encaram os desafios do mundo e superam preconceitos de peito aberto. Daí, a importância de seu trabalho e de tantas outras cantoras drags queens no Brasil e no mundo.

"Eu enxergo essa abertura como algo inevitável, a gente não tá inventando nada. Está dando continuidade a uma cena que já era real. A gente passou por muita coisa, muita barra pesada, e um retrocesso no Brasil, que vemos até hoje. Mostrar nossa genialidade nesse momento é importante e é a longo prazo, sim. Eu penso que meu trabalho possa estar colaborando com o Brasil. Ser uma drag não é fácil e o fato de ser conhecida não resolve problemas como homofobia e transfobia. Mas acredito que meu sucesso pode apontar o caminha da transformação".