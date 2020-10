Adriane Galisteu AgNews

Publicado 25/10/2020 18:26 | Atualizado 25/10/2020 18:27

Desde que começou a pandemia do novo coronavírus no Brasil, em março, que Adriane Galisteu se comprometeu a fazer a sua parte em ajudar. Neste domingo, a apresentadora foi flagrada, debaixo de chuva, entregando refeições para pessoas em situação de rua social no Centro de São Paulo. Atitude solidária que ela vem reproduzindo há alguns meses.

De galochas e capa de chuva, a loira foi clicada fazendo as entregas ao lado de outro membros da iniciativa, que ela deu o nome de "Amor". Desde o início do ano, a loira faz parte do Rango Solidário, projeto que entrega marmitas para pessoas que moram nas ruas.



"Malhação, treinão, tudo feio, agora bora Rango Solidário, debaixo de chuva, com toró, nada vai nos parar. Já tô aqui com as refeições no meu colo", disse ela num vídeo publicado no Instagram, avisando que o prato do dia era uma galinhada. "Faça chuva ou faça sol o @projetorangosolidario acontece todos os domingos... com #amor e #dignidade e com #esquadrãodobem por um mundo melhor e maus solidário", escreveu ela, em outro post, com fotos da ação.