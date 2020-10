Roberto de Assis, irmão de Ronaldinho Gaúcho, curte praia em família

Rio - Roberto de Assis, irmão do jogador Ronaldinho Gaúcho, esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo. O ex-jogador estava acompanhado pela mulher, Bruna Cramer, e a filha do casal, Charlotte. Simpático, ele posou para fotos com um grande grupo de fãs enquanto esteve no local e se divertiu brincando com a filha na areia.

Ronaldinho Gaúcho testou positivo para covid-19 neste domingo. O jogador fez o teste em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e está assintomático. Ele participaria de um evento de um patrocinador na capital mineira mas permanecerá em isolamento em um hotel.

"Eu cheguei a Belo Horizonte ontem, fiz o teste da covid-19 e testei positivo. Estou bem e assintomático até agora. Um grande abraço e que corra tudo bem", disse Ronaldinho em vídeo publicado no Instagram.