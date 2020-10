Publicidade



Os filmes estarão disponíveis para exibição ao longo do dia e, à noite, sempre às 19h30, um bate-papo sobre o tema em destaque traz convidados especiais. Confira a programação completa



Entre os destaques do III Cine Educação estão o cubano Por la vida, sobre as brigadas médicas do país caribenho, e os brasileiros Histórias de Yayá (Episódio 1: A Concha), que aborda a importância da cultura africana na formação da identidade cultural brasileira; e Soccer Boys, que traz a história da criação do primeiro time de futebol gay do Rio de Janeiro.

No encerramento do festival, Dia do Servidor Público (28/10), será exibido o filme Resgates, que documenta o emocionante trabalho de reconstrução do Museu Nacional, destruído por um grande incêndio em 2018. Essa é uma forma do Cine Educação 2020 homenagear os profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que celebra seu centenário.

Realizado pelo Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro (Sinpro-Rio), o Festival de Cinema e Educação exibe filmes de curta, média e longa metragens, sempre com temas relacionados à educação.