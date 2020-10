Bastidores do clipe 'Toma', parceria de Zaac com Luísa Sonza Reprodução

Por O Dia

Mc Zaac ganhou, ontem, neste domingo, a categoria BEST ARTISTC PERFORMANCE, no Los Angeles Internacional Music Video Festival (LAMV), com a música “Desce pro play (Pa Pa Pa)".

O single de Zaac em parceria com Anitta e Tyga foi lançado em junho e acumula dados de performance impressionantes, como mais de 116 milhões de visualizações do clipe no Youtube, 272M de streams em todas as plataformas de streaming e presença nas playlists de diversos países.