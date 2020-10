Marília Mendonça mostra marquinha de biquíni Reprodução Internet

Marília Mendonça se desentendeu com um seguidor nesta segunda-feira. Um fã reclamou do conteúdo publicado no Twitter da cantora e ela, claro, não deixou barato.

"Eu odeio o fato do social média da Marília Mendonça ser a sobrinha dela de 15 anos", escreveu o seguidor. A cantora fez questão de explicar que não tem nenhum profissional por trás do seu perfil. "Sou eu mesma! Então você me odeia. Recomendo silenciar para a sua saúde mental".