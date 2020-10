Ludmilla Reprodução Instagram

Publicado 26/10/2020 15:54 | Atualizado 26/10/2020 15:56

Neste domingo, Ludmilla publicou um vídeo mostrando o grupo de oração que criou na própria casa. Na reunião mensal, a cantora prepara um dia com atividades religiosas, estudo da Bíblia e cantar louvores.

"Um pouco da minha primeira célula aberta, que eu coloquei o nome de BIG célula, esse nome remete a algo grande, que cabe tudo, todos, exatamente como o amor de Deus por nós, um amor que nos acolhe e ensina tudo. Essa célula tem um proposito muito importante no meu coração, algo que faco como forma de agradecer ao Senhor por cuidar tanto de mim", escreveu a cantora na publicação.

A publicação viralizou e logo a cantora recebeu centenas de mensagens. Nos Stories, Ludmilla contou como estava se sentindo feliz pelo feedback das pessoas. "Estou recebendo muitas mensagens sobre o vídeo da célula. Mensagens maravilhosas de pessoas que se sentiram tocadas através do vídeo. Já faço essas células na minha casa há um ano. Deus tocou no meu coração pra fazê-la maior, para mais pessoas poderem participar desses encontros com Deus. Eu sei que vai ter muita gente criticando, como é algo voltado para Deus, vai ter mais ainda, mas eu não to nem aí, porque o amor que eu recebi em troca é tão grande, que essas criticas não são nada. Mês que vem terá outro e em breve eu falo a data", disse a cantora.

