Nesta segunda-feira, Cleo publicou um desabafo nas redes sociais.

No Twitter, a atriz e cantora disse que, quanto mais adulta se é, mais as crises existenciais aparecem. "Depois dos 18, as crises existenciais passam a ser mais constantes", escreveu.

