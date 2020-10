Thiago Martins fotos Pedro Tauil

Por Juliana Pimenta

Rio - Apesar da pandemia, 2020 foi um ano bem produtivo para Thiago Martins. O ator e cantor acaba de lançar ‘7550 Dias’, seu primeiro DVD, nas plataformas de música digital e no Youtube. Criado no Vidigal, Thiago fez questão de gravar o trabalho em São Conrado e usar o Rio como pano de fundo da produção que, para ele, é um marco na carreira. “As expectativas são sempre as melhores. Até porque estamos falando de um sonho realizado. Então rola frio na barriga sempre!”, confessa o cantor.

A proposta, aliás, era de que o trabalho já tivesse sido lançado há alguns meses. Mesmo assim, Thiago acredita que o DVD - gravado em clima festivo - pode ser um alento para quem sofre atualmente. “O lançamento teve que ser adiado por conta da pandemia, mas acredito que Deus sabe a hora certa pra tudo. Sabemos o momento complicado que estamos vivendo, mas tenho fé que esse DVD pode trazer um pouco mais de alegria nesses tempos tão difíceis”, argumenta. A proposta, aliás, era de que o trabalho já tivesse sido lançado há alguns meses. Mesmo assim, Thiago acredita que o DVD - gravado em clima festivo - pode ser um alento para quem sofre atualmente. “O lançamento teve que ser adiado por conta da pandemia, mas acredito que Deus sabe a hora certa pra tudo. Sabemos o momento complicado que estamos vivendo, mas tenho fé que esse DVD pode trazer um pouco mais de alegria nesses tempos tão difíceis”, argumenta.





Amor de filho



Além do atraso na divulgação do DVD, a pandemia também interrompeu as gravações de ‘Amor de Mãe’, novela das 21h da Globo, em que o ator faz Rian, filho de Lurdes (Regina Casé). Com as medidas de flexibilização, no entanto, Thiago já voltou a gravar e revela que em poucos meses o folhetim volta ao ar. “Foi demais encontrar os amigos depois de tanto tempo! A Globo está seguindo rigidamente todos os protocolos de segurança e todos nós nos sentimos mega protegidos! A novela voltará ao ar em março! E que seja linda essa última etapa”, destaca.



Enquanto esteve em casa, a propósito, Thiago pôde se dedicar aos estudos e alguns dos seus hobbies preferidos. “Eu sempre amei ficar sozinho, ficar com meus cachorros, cuidar da minha casa etc. Esse tempo de pandemia me fez olhar um pouco mais pra mim e pra quem amo! Voltei a estudar inglês, arrisquei umas coisas na cozinha e me dediquei mais ao violão. Foi um momento importante pra gente ver o quanto somos pequenos perto disso tudo”, pondera o cantor, que também não ficou sem trabalhar.



Queridinho das lives



Mais conectado do que nunca ao mundo musical, Thiago apresentou as lives do grupo Sorriso Maroto e de Zeca Pagodinho. As apresentações tinham como objetivo arrecadar fundos para ajudar às pessoas mais afetadas pela pandemia. “Eu amei participar! Foram lives do bem, lives para ajudar famílias! Quando o Zeca e o Sorriso fizeram o convite, eu nem pensei duas vezes”, garante.



E para quem se apaixonou pela atuação, apresentação ou até pelo samba no pé apresentado nas lives, a dica é não se empolgar muito. De um jeito misterioso, Thiago revela que está solteiro, mas concentrado no trabalho. “Estou focando no lançamento e com o coração preenchido de paz e amor!”, conta.