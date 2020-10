Mc Loma Reprodução

Por O Dia

MC Loma mandou um recado a Boninho neste domingo. Através das redes sociais, a cantora demonstrou interesse em participar da edição do ano que vem do Big Brother Brasil.

No Twitter, Loma perguntou aonde poderia fazer o teste para participar do reality. "Alô, Boninho, Lominha já tem dizothu (dezoito anos) e tá pronta pra mostrar como se faz um entretenimento. Quando posso fazer o teste pra entrar no BBB? Xeru, bbzinho", publicou.



Publicidade