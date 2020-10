Olivia Newton-John e John Travolta em 'Grease' Reprodução

Por O Dia

Olivia Newton-John, protagonista do filme "Grease - Nos tempos da brilhantina" enfrenta seu terceiro diagnóstico de câncer.

Ao jornal britânico "The Guardian", a atriz contou como tem encarado a doença de uma forma positiva. "Eu vejo isso como a jornada da minha vida. Isso me deu propósito e intenção e me ensinou muito sobre compaixão. Três vezes é para dar sorte, certo? Pelo menos é assim que tenho encarado isso. Vejo todo dia como um presente", explicou.

Publicidade

Olivia, que se curou de um câncer de mama descoberto em 1992, teve novamente a doença em 2013 e, agora, explica como isso mudou sua perspectiva de vida. "Você nunca sabe quando vai chegar a sua hora. Nós estamos com horas contadas nesse planeta e precisamos ser gratos por isso".