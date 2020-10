Jade Magalhães, ex-noiva de Luan Santana, posou sorridente: Estou bem Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 07:57 | Atualizado 27/10/2020 07:59

Rio - Jade Magalhães postou no Instagram, nesta segunda-feira, uma foto do seu look. A ex-noiva de Luan Santana apareceu toda sorridente nas imagens e recebeu muitos elogios. Algumas pessoas também se preocuparam com a estilista, já que o fim do noivado com Luan é bem recente.

"E a todo momento me pego pensando será que ela está bem? Inexplicável tanta preocupação e carinho por você. No meu coração é como preocupação de como eu te conhecesse e quero que esteja bem", disse uma fã nos comentários. "Obrigada pelo carinho, querida. Estou bem", respondeu Jade.

A estilista foi a primeira a falar sobre o término do relacionamento. Luan só se pronunciou após a confirmação do fim por Jade. "Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim. Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer! Não tenho palavras pra agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também àqueles que sempre estiveram do meu lado. Obrigada por todos esses anos de tanto carinho. Com amor, Jade.", escreveu a estilista.