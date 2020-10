Por Juliana Pimenta

Rio - A guerra foi declarada em ‘A Força do Querer’. Com a confirmação de que Rubinho tem envolvimento com o tráfico, a trama virou de ponta-cabeça. Responsável por dar vida ao protagonismo, Emilio Dantas se esforça para explicar os conflitos do personagem.



“Rubinho foi um cara muito ambicioso e que se perdeu na sua própria ambição. Um cara que tinha pouco e esse pouco foi construído com esforço e amor, mas não era o suficiente para ele. Então, ele vai atrás desse sonho, dessa riqueza que ele mesmo desconhece. Não à toa tem um fim trágico”, argumenta o ator.

Para Emilio, inclusive, o grande destaque do personagem estava na relação da esposa, vivida por Juliana Paes. “A repercussão ficava com a Bibi, o Rubinho era a escada. Ele dava o brilho pra Bibi fazer o jogo dela acontecer. O jogo dela que era do movimento. Também essa picuinha com o Sabiá (Jonathan Azevedo). Acho que foi uma repercussão bem louca. As pessoas gostavam desse bandido”, pondera.Mas, apesar do apreço do público por Rubinho em 2017, Emilio acredita que agora, na reprise, o feedback seja diferente, já que ele mesmo mudou de opinião sobre seu personagem. “Acho que agora vai ser um pouco diferente, acho que as consciências mudaram, apesar do pouco tempo, mas mudaram um pouco. Então, vamos ver... Eu já não simpatizo tanto com o Rubinho, por exemplo”.Em isolamento, Emilio protagonizou um episódio da série ‘Amor e Sorte’ com a esposa Fabiula Nascimento. Além de ter feito a produção de casa, o ator comemora a oportunidade de, com a reprise ‘A Força do Querer’, assistir a outro trabalho seu.“Fiquei muito feliz! É um trabalho que tenho muito orgulho de ter feito. Acho que a novela tem arcos de extrema relevância para serem debatidos hoje, como a história da Ivana (Carol Duarte), por exemplo, a do Nonato (Silvero Pereira)... E alguns maus exemplos também, como o do próprio Rubinho. Mas acho que é uma novela que, apesar de não ser tão antiga, cabe a gente voltar nos assuntos”, argumenta.Em relação ao seu próprio desempenho, Emilio diz que não há muita cobrança interna. Mas a novela vai ser a primeira trama que o ator vai ter a chance de rever na carreira. “Eu tenho muita autocrítica sim, mas nunca fiquei revendo os trabalhos com essa dimensão. Nunca tive um ‘Vale a pena ver de novo’ ou algo do tipo. É a primeira vez que vivo essa experiência”.