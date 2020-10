Anitta surge cacheada para campanha publicitária Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 28/10/2020 10:58 | Atualizado 28/10/2020 10:59

São Paulo - A cantora Anitta está confirmada na programação do Tudum, o festival de séries da Netflix , que será realizado entre os dias 3 e 5 de novembro em versão virtual, no YouTube, Tik Tok e no site da plataforma no Brasil.

fotogaleria

Publicidade

Além da estrela do funk, também estão confirmados no festival os atores Ashley Park e Lucas Bravo, de "Emily em Paris", Joel Courtney, de "A Barraca do Beijo", Ana Valeria Becerril e Yankel Stevan, de "Control Z", Felipe Castanhari da série educativa "Mundo Mistério" e o cantor Emicida, que deve estrear documentário "AmarElo", em dezembro.



Tudum Virtual



O festival pretende unir as produções nacionais e internacionais que mais dialogam com o público brasileiro. A primeira edição foi realizada em janeiro e a plataforma vai repetir a dose agora virtual, em novembro. Entre as séries de sucesso para o público brasileiro estão Stranger Things, Sex Education, Modo Avião, Dark e The Umbrella Academy. A produção nacional Sintonia também está de volta à programação, com o elenco Jottapê, Bruna Mascarenhas e Christian Malheiros. A produção idealizada por Kondzilla retrata a vida de três adolescentes criados na mesma periferia.